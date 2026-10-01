Diplomatie : Le Niger et le Kirghizistan officialisent leurs relations diplomatiques en marge de l’Assemblée générale de l’ONU…

En marge des travaux de la 81ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, le Niger et le Kirghizistan ont franchi un pas historique dans la consolidation de leurs liens internationaux. Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur, S.E.M. Bakary Yaou Sangaré, et son homologue kirghize, S.E.M. Jeenbek Kouloubaïev, ont procédé à la signature d’un Communiqué conjoint établissant officiellement des relations diplomatiques entre les deux nations.

Au cours de cette audience bilatérale, le chef de la diplomatie kirghize a tenu à souligner l’intérêt majeur que porte Bishkek au développement et à l’élargissement de ses partenariats avec les États du continent africain, plaçant la République du Niger au cœur de cette dynamique d’ouverture.

À l’issue des échanges, M. Bakary Yaou Sangaré et Jeenbek Kouloubaïev ont exprimé leur engagement commun à concrétiser cette nouvelle ère de coopération mutuellement bénéfique et à tisser des liens d’amitié durables entre Niamey et Bishkek.

Source: ANP