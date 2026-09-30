Uranium de Dasa : Washington réaffirme son appui à un partenariat économique gagnant-gagnant avec le Niger…

La Chargée d’Affaires des États-Unis au Niger a reçu à l’Ambassade à Niamey des dirigeants de Global Atomic et de la Société des Mines de Dasa (SOMIDA), dans le cadre d’échanges consacrés à l’avancement du projet uranifère de Dasa et au renforcement de la coopération économique entre les deux pays.

Cette rencontre illustre l’intérêt porté par les États-Unis au développement d’investissements privés responsables au Niger, notamment dans des secteurs stratégiques susceptibles de contribuer à la croissance économique, à la création d’emplois et au transfert de compétences.

Au cœur des discussions figurait le projet uranifère de Dasa, porté par Global Atomic à travers la SOMIDA.

Ce projet représente un enjeu important pour la valorisation du potentiel minier nigérien et pour l’attractivité du pays auprès des investisseurs internationaux.

À travers cet échange, la partie américaine a réaffirmé son engagement à promouvoir la prospérité partagée au moyen d’investissements responsables du secteur privé à l’étranger.

L’objectif est de favoriser des partenariats mutuellement bénéfiques, capables de soutenir les priorités nationales de développement du Niger tout en répondant aux intérêts économiques des entreprises américaines.

Cette approche s’inscrit dans une vision de coopération fondée sur la confiance, la transparence et la recherche de retombées concrètes pour les populations.

Elle met également en avant l’importance d’un environnement favorable aux investissements, au respect des normes sociales et environnementales, ainsi qu’à une meilleure intégration des projets extractifs dans les dynamiques de développement local.

Pour le Niger, riche de ressources minières stratégiques, l’approfondissement du partenariat économique avec les États-Unis pourrait ouvrir de nouvelles perspectives dans les domaines de l’énergie, des infrastructures, de la formation professionnelle, de la transformation locale et du développement des chaînes de valeur.

La rencontre entre la Chargée d’Affaires, Global Atomic et la SOMIDA traduit ainsi une volonté commune de faire du projet de Dasa un levier de coopération économique durable, au service d’intérêts partagés et d’une prospérité plus inclusive.

Par Tamtaminfo News