Niger, les Dangers du confort de la normalité politique ambiante…

Telles que les choses se déroulent, cela donne l’impression que nous sommes entrés dans une normalité Républicaine normale.

Cela rappelle la formule brumeuse de certains Hommes politiques responsables devant l’Histoire de l’abîme socio-économique que vit notre pays : ” les Institutions fonctionnent normalement “.

Tout va bien comme dans le meilleur des Mondes.

On ressent chez les Dirigeants comme un besoin de légitimité qui les poussent à accélérer des processus pour mette en place des Institutions, toute chose pouvant avoir des effets à rebours sur la bonne Marche des Transition-Refondation dans nos États.



Comme le soutien Choguel Kokalla MAIGA, les Présidents Goita du Mali, Traore du Burkina Faso et Tiani du Niger disposent d’une Légitimité de fait conférée par leurs Peuple à cause de leurs Actes historiques de libération du leurs pays respectifs.

Ce sont eux qui confèrent aux Assises et toutes autres Instances créées ou à créer une légitimité, et non l’inverse.

Sur ce fait leurs Forces politiques résidera dans leurs capacités, à préserver l’immensité capital d’amour et de sympathie des Populations.

Au contrario , les Ennemis des dynamiques souverainistes dans nos États, auront pour objectif principal d’entamer ce capital, de tenter à crééer le désamour entre les Chefs Militaires et leurs Peuples.

Au Niger, la routine, la sclérose administrative, et donc beaucoup de contre-valeurs ayant caractérisé la gestion des Affaires publiques antérieurement s’installent insidieusement, mais sûrement. Naturellement un tel contexte arrange les ” affares ” de la 6 ième Colonne à savoir les affairistes, les intrigants, opportunistes politiques, les infiltrés, les incompétents.



Ils bloquent sciemment pour les uns et incidemment pur les autres, la dynamique progresiste de Refondation espérée de toutes leurs Forces par les Nigeriens Tout Court mobilisés autour du CNSP pour la sauvegarde de la Patrie, dans les moments critiques qui ont suivis le coup d’Etat du 26 juillet 2023.

Le Reflexe de cette nouvelle ” Faune politique” est de s’assur rapidement de la neutralisation des Partis politiques. Comme si tous les Acteurs politiques sont entachés d’apatridle !

Ces Forces centrifuges créent de facto, autour du CNSP, un vide de capacité et d’intelligence stratégiques nécessaires pour une Marche de Refondation sincère, et Bénéfique à terme pour notre pays.

Encore les petits intérêts prévalent.

La claire affirmation traduite dans les Actes, du ” Niger au-dessus de Tout “,n’est pas suffisamment perceptible.

Or c’est cela le moteur de la mobilisation populaire, du maintien de la Flamme de l’enthousiasme du combat patriotique.

Il se trouve que nous en sommes arrivés par les effets Conjugués à la fois des attaques de la 5 ième Colonne, et des maladresses et de l’égoïsme de la 6ème Colonne, à oublier que nous sommes en Guerre intensive, pour la survie. Que nous devrions jamais perdre de vue cet Enjeu stratégique au risque de fragiliser les acquis et les efforts collectifs pour avancer dans la sauvegarde de la Patrie.

Tout est fait pour nous distraire, pour

empêcher que nous nous retrouvions dans la Fraternité vraie, entre Frères et sœurs Nigériens Tout Court, et dans la sincérité.

S’ils réussissent à creuser un fossé de desamour entre les Populations nigériennes et le CNSP, notre pays sera dans une fragilité dangereuse.

C’est pourquoi, l’union Sacrée autour du Niger n’est pas un vain slogan. C’est une existence pour la survie de notre Nation.

Le CNSP doit jouer une partition essentielle par la recherche franche de l’adhésion de tous les Nigeriens Patriotes. Ne point hésiter à revenir sur des Décisions si elles s’avéreraient contre productives pour maintenir la mobilisation populaire.

Plus que tout , être à l’écoute des Masses populaires pour s’assurer des Initiatives appropriées à prendre.

Dans cette phase de la vie de notre pays, il faut s’ouvrir à la critique positive, et faire si besoin est , l’autocritique pour les ratés ou mauvaises Décisions.

Notre Cher Niger est au dessus de Tout. Et qui mieux pour donner l’exemple que nos Frères Militaires qui ont fait le choix du sacrifice suprême pour la Patrie.

Nous devrions simplement démystifier la conception jacobine de gérer les Affaires publiques, héritée de l’école neocoloniale, pour nous retrouver comment sous l’arbre à palabre, entre Frères et sœurs Nigériens Tout Court.

Puisse Allah Azzawajjal Contiuer de Protéger notre Patrie le Niger

Par Elhadj MAIGA Alzouma