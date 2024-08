OTAN , échec du DÉBARQUEMENT DE TINZAWATEMEN

Afrique TINZAWATEMEN nous parle, pour paraphraser le Pr Farmo M.

Ils ont voulu user de traîtrise et de surprise en faisant débarquer dans le Nord du Mali, une certaine force en attente activée bizarrement , constituée de Mercenaires africains et étrangers.

C’est pourquoi, ce qui est en cours dans cette Région nord de l’AES , vient nous convaincre davantage de ce que dans nôtre » Affaire DE AES, il y a la Main de Dieu » dixit Choguel Kokalla MAIGA.

En effet, comment expliquer que dans une chronologie imprévisible , que trois pays programmés par des Puissances impérialistes pour disparaître , enregistrent des coups d’Etat d’un type nouveau, résolument engagés pour la libération de leurs peuples, la souveraineté des pays et l’édification d’un PANAFRICANISME sincère et décomplexé ?

Que serait devenu le Mali SEUL contre la nébuleuse terroriste internationale exportée au Mali, sans loi Décision éclairée courageuse des Maliens de CHASSER les FORCES ÉTRANGÈRES qui ENTRETENAIENT L’INSÉCURITÉ ?

Aujourd’hui, le Pays bénéficie de l’appui militaire du Burkina Faso et du Niger .

Que serait devenu le Burkina Faso avec les Hordes de Terroristes qui déferlaient et continuent de déferler comme des criquets, SANS L’ARRIVÉE de IBRAHIM TRAORE et SES COMPAGNONS ?

Ils sont tués par milliers, et par milliers , ils ressurgissent secretés par des « usines de production de Terroristes » .

Dans quel Niger serions-nous, si les projets machiavéliques » d’Irak-isation » du pays avaient vu le Niger, STOPPÉS par l’AVÈNEMENT du CNSP ?

Soyons toujours Reconnaissants envers le SEIGNEUR des MONDES , et moblisés pour la SAUVEGARDE de l’AES.

Par Elhadj MAIGA Alzouma (Nigérien Tout Court

Sahelo-africain Engagé)