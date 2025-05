L’armée nigériane affirme avoir tué un chef jihadiste dans l’ouest…

Alhaji Shaudo Alku, proche du chef terroriste Bello Turji, a été tué lors d’une frappe aérienne à Sokoto, selon l’armée nigériane.

L’armée nigériane a annoncé dimanche 18 mai avoir éliminé Alhaji Shaudo Alku, un allié clé du chef terroriste Bello Turji, lors d’une frappe aérienne menée par la composante aérienne de l’opération Fasan Yama dans l’État de Sokoto. Cette frappe, effectuée près de l’école primaire Tunfa dans la zone de gouvernement local d’Isa, visait à perturber les réseaux terroristes actifs dans la région.

Selon les précisions fournies par l’armée nigériane dans un communiqué parvenu à APA, Alku, venu du Niger voisin pour une réunion, a été tué en compagnie de plusieurs hommes armés et commandants dont l’identité n’a pas encore été confirmée. Cette opération s’inscrit dans la stratégie plus large des forces nigérianes pour affaiblir les groupes terroristes opérant dans le nord-ouest du pays.

Un groupe jihadiste du nom de Lakurawa, indépendant des mouvances Al-Qaïda et État islamique, est apparu récemment à Sokoto, dans l’ouest du Nigéria, selon des sources locales. Sa présence inquiète les autorités en raison de ses actions de plus en plus audacieuses et de son potentiel à déstabiliser davantage la région.

Les autorités militaires ont souligné que ces frappes font partie des efforts continus pour neutraliser les réseaux criminels et rétablir la sécurité dans cette région en proie à une recrudescence des attaques.

Nigéria : l’armée engagée dans la lutte contre l’insécurité

Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a appelé les forces armées à renforcer leur engagement face aux multiples défis sécuritaires qui menacent la stabilité du pays.

S’exprimant par la voix du vice-président Kashim Shettima, lors de la cérémonie d’inauguration de deux hélicoptères Agusta 109 Trekker dans le cadre du 61e anniversaire de la Force aérienne nigériane (NAF), le chef de l’État nigérian a souligné le lien étroit entre la sécurité nationale, la stabilité démocratique et le développement économique du Nigéria.

« Un Nigéria démocratiquement stable est indispensable à notre progrès collectif et à la paix dans la région. Cela nécessite une armée bien entraînée, bien équipée et pleinement préparée », a déclaré le président Tinubu.

Rappelant que la sécurité est une condition sine qua non pour favoriser les activités productives et assurer la prospérité du pays, conformément à sa vision « Renewed Hope Agenda », il a insisté sur la nécessité de neutraliser toutes les menaces entravant l’épanouissement de la nation.

Le président a également réaffirmé la volonté de son administration de moderniser l’appareil militaire à travers des investissements dans les technologies de défense et l’acquisition de matériels adaptés, capables de répondre efficacement aux menaces tant conventionnelles qu’asymétriques.

« Le renforcement de notre puissance aérienne accroît nos capacités stratégiques et crée un climat favorable à l’investissement local et international », a-t-il affirmé.

Il a par ailleurs souligné l’importance pour les forces armées nigérianes de se préparer à des interventions au-delà du territoire national, notamment dans le cadre des opérations de maintien de la paix.

« Les crises en Europe de l’Est, au Moyen-Orient et en Afrique influencent les dynamiques sécuritaires mondiales. Nos forces doivent être prêtes à anticiper et à s’adapter pour protéger nos intérêts nationaux », a-t-il averti.

Considérant l’entrée en service des deux nouveaux hélicoptères comme une « déclaration stratégique d’intention », M. Tinubu a appelé à une gestion rigoureuse de ces équipements pour garantir leur efficacité opérationnelle sur le long terme.

De son côté, le chef d’état-major de la Force aérienne, le maréchal de l’air Hasan Abubakar, a salué une avancée significative dans le processus de modernisation des capacités aériennes du Nigeria.

Il a précisé que les hélicoptères Agusta 109 Trekker sont adaptés à la fois aux missions militaires et aux opérations civiles, notamment les secours d’urgence et les interventions humanitaires.

« L’intégration de cette plateforme améliore notre efficacité opérationnelle sur plusieurs fronts et renforce notre capacité à défendre l’intégrité territoriale du pays », a-t-il déclaré.

Depuis 2024, la Force aérienne nigériane a déjà réceptionné neuf nouveaux appareils, et prévoit l’arrivée de 49 autres dans les deux prochaines années, dont des hélicoptères supplémentaires Agusta, des AH-1 Zulu, des avions d’attaque léger M-346 et des avions de transport C-295.

« Face à un environnement sécuritaire en perpétuelle mutation, notre force aérienne doit être capable de se déployer rapidement. Ces nouvelles plateformes renforceront notre précision de frappe et notre mobilité aérienne », a conclu le maréchal de l’armée de l’air.