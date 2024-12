Et maintenant à qui la faute?

Le départ des troupes françaises des pays africains n’est plus un coup de gueulles des putschists du Sahel, mais belle et bien une véritable aspiration des anciennes colonies françaises qui ont décidé d’assumer pleinement leur indépendance et leur sécurité. Coup sur coup le Sénégal et le Tchad demandent le départ des troupes françaises.

La présence des bases françaises ne s’accommode plus de la souveraineté du Sénégal a indiqué le Président Faye.

.“Après 66 ans de la proclamation de la république du Tchad, il est temps pour le Tchad d’affirmer sa souveraineté pleine et entière, et de redéfinir ses partenariats stratégiques selon les priorités nationales”a précisé dans un communiqué de presse le ministre d’Etat, Ministre des Affaires Étrangères du Tchad M. Abderamane Koulamallah.

Autant la présence des forces étrangères est incompatible avec la souveraineté de nos états, autant l’utilisation du F CFA est incompatible avec le développement sociaux économique et financiers de nos pays.

Reste la Côte D’Ivoire et le Gabon, “brebis galeuses” de l’Afrique francophone et prêts à tirer la charrue de l’histoire vers l’arrière. Des pays considérés comme locomotifs des pays francophones, mais incapables de s’assumer sur tous les plays.

En conclusion, le départ des troupes françaises des différents pays d’Afrique, n’est pas une affaire de Poutine ou de “simples régimes militaires”, mais une aspiration profonde un vaste mouvement de tous les pays épris de paix et jaloux de leur indépendance et leur souveraineté. Faute de l’avoir compris à temps. Paris se trouve désormais devant le fait accompli.

Par Maaroupi elhadj sani