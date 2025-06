Le situation sécuritaire du pays au centre de la rencontre Tiani et classe politique…

Depuis un certain temps, la rencontre initiée par le président de la république avec les anciens chefs d’états et anciens premiers ministres occupe le devant de la scène sur les réseaux sociaux et certains journaux privés.

Chacun des ” spécialistes” va de son explication, certaines fantaisistes ou invraisemblables.

Or, selon une source bien informée, la raison de cette rencontre est la situation sécuritaire réelle du pays.

Le président de la république, le général d’armée Abdourahamane tiani a brossé à ces interlocuteurs, la situation du pays telle qu’elle se présente sur le plan sécuritaire.

Cette situation est très difficile comme chacun le sait, les forces du mal, armées et soutenues par des ennemis du Niger sont très actives sur tous les fronts ces derniers temps.

Les forces de défense et de sécurité continuent avec honneur et détermination à défendre notre pays en dépit d’énormes sacrifices.

Ne le perdons pas de vue, ces personnalités ont occupé des hautes fonctions par le passé et ont une certaine expertise à partager.

C’est dans ce sens qu’elles ont été conviées la rencontre. En dehors des questions sécuritaires aucun autre sujet n’a été abordé.

Donc les fantasmes des uns et des autres ne sont que de simples bouches trous pour meubler la galerie.

Notre pays le Niger fait face stoïquement à plusieurs fronts et grâce à la détermination des uns et des autres, la victoire est certaine in sha Allah.

Trêve de manipulation, mettons nous tous au travail.



Par Ibrahim Aghali (Contributeur Web) Tam tam info news