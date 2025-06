Le Niger nationalise la SOMAÏR et la Nigelec…

Cette fois ci le pont est définitivement coupé entre le Niger et la France. La somair ( filiale d’orano), l’une des dernières sociétés françaises actives au Niger a été nationalisée. La décision a été prise hier en conseil des ministres.

La France qui s’est ouvertement déclarée ennemie du Niger depuis les évènements du 26 juillet 2023, récolte ainsi les fruits de son inconséquence.

L’Etat du Niger a décidé de nationaliser la société des mines de l’Aïr (SOMAÏR) détenue à 63,40% par la société française Orano.

La décision a été prise par le conseil des Ministres tenu ce jeudi 19 Juin 2025, rapporte l’agence nigerienne de presse.

«Cette nationalisation va permettre une gestion plus saine et plus durable de la société et par conséquent, la jouissance optimale des richesses issues des ressources minières par les Nigériens», a déclaré le Gouvernement nigérien dans un communiqué.

Le communiqué a aussi précisé que «par cette nationalisation, les actions et le patrimoine de la SOMAÏR sont intégralement transférés, en toute propriété, à l’Etat du Niger», avant d’ajouter que «Les détenteurs d’actions transférées à l’Etat bénéficient d’une indemnité en compensation des actions détenues dans le capital de la SOMAIR, en tenant compte de toutes les obligations légales qui leur incombent à l’échelle nationale notamment les frais de réhabilitation des sites miniers».

L’Etat du Niger accuse Orano de plusieurs ‘’actes irresponsables’’

La dernière Convention minière en date signée entre l’Etat du Niger et Orano (ex-Areva) était arrivée à expiration le 31 décembre 2023, rapporte le Gouvernement.

«De 1971, date de démarrage des activités à 2024, la production cumulée de cette mine d’uranium est de 81 861 TU. La production commercialisée est de 80 518 TU repartie comme suit: Orano a enlevé 86,3% de la production totale commercialisée; SOPAMIN [ interface de l’Etat du Niger, ndlr] a commercialisé 9,2% de la production totale commercialisée», relate le communiqué du Gouvernement, ajoutant que «Selon l’entente faite par les actionnaires, l’Uranium produit par la SOMAÏR est enlevé par les actionnaires au prorata de leurs participations respectives. Mais les chiffres mentionnés (…) sont très loin de refléter, comme on le constate, cette règle de partage».

Le Gouvernement nigérien accuse également son ex-partenaire de plusieurs actions contreproductives à leur partenariat depuis l’arrivée du régime militaire au Niger, à partir du 26 juillet 2023.

Selon la source, Orano tente d’«arrêter les travaux d’exploitation au niveau de la SOMAÏR», en faisant «rapatrier tous les ressortissants Français travaillant à SOMAIR, abandonnant ainsi leurs postes sans préavis».

«Le 04 décembre 2024, Orano a déconnecté le système informatique de la SOMAÏR du réseau global du Groupe, ce qui l’a rendu non opérationnel et a résilié toutes les licences sans préavis», charge toujours le Gouvernement nigérien.

«Outre tous ces actes irresponsables, Orano, actionnaire majoritaire de la SOMAIR a mené plusieurs campagnes d’intoxication pour créer des problèmes entre la société, ses fournisseurs, ses clients, ses sous-traitants et ses employés», dénoncent les autorités nigériennes

«Par ailleurs, l’actionnaire Orano qui a exploité la mine de COMINAK de 1978 à 2021 a, depuis la fin de l’année 2024, décidé d’arrêter les travaux de réhabilitation du site de la COMINAK qui est en fin d’exploitation à partir du 31 mars 2021, en violation d’une exigence légale», renchérit le texte officiel.

A propos de la Somaïr

La Société des Mines de l’Aïr (SOMAIR) qui vient d’être nationalisée a été créée le 02 février 1968 et a démarré l’exploitation de l’uranium depuis 1971 à Arlit dans la Région d’Agadez.

Elle est une Société Anonyme de droit nigérien avec Conseil d’Administration au capital social de quatre milliards trois cent quarante-huit millions neuf cent mille (4.348.900.000) francs FCA détenu à 63,40% par Orano et à 36, 60% par SOPAMIN.

La SOMAÏR a pour objet social l’exploitation de l’uranium et des substances connexes sur les périmètres situés dans la Concession d’Arlit attribuée pour une durée de soixante-quinze (75) ans.

L’Etat du Niger nationalise la société d’électricité Nigelec

Le Gouvernement a aussi décidé, le Jeudi 19 Juin 2025, de nationaliser la société d’électricité Nigelec, dont il est actionnaire majoritaire.

La décision a été actée lors du conseil des ministres, rapporte un communiqué.

Ayant constaté que la Nigelec fait face à des nombreuses difficultés notamment économiques, l’Etat du Niger a décidé de procéder à sa nationalisation « ce qui lui donnerait une plus grande maitrise de la gestion et permettrait une meilleure orientation de la politique et des décisions en matière d’électricité », explique un communiqué de l’Exécutif suite au conseil des ministres tenu ce jeudi.

« Entreprise stratégique par excellence, la NIGELEC a connu de multiples réformes en vue de la rendre plus performante, y compris des tentatives de privatisation dans les années 1990, sans grand succès.

La NIGELEC rencontre ainsi, depuis plusieurs années, des difficultés financières nonobstant des investissements de plusieurs milliards réalisés par l’Etat en vue de rétablir son équilibre financier », explique le Gouvernement.

« Elle affiche actuellement un déficit budgétaire qui affecte sa crédibilité à l’égard de ses créanciers, des investisseurs et de ses clients. En dépit de ce sombre tableau, la NIGELEC persiste à servir à son personnel des avantages exorbitants notamment un abattement de 90% sur leur consommation d’électricité, des cadeaux, une prime de treizième mois et une prime d’intéressement au résultat et des acomptes spéciaux », souligne le communiqué expliquant les raisons de la nationalisation de la société.

« Ainsi, par cette nationalisation, les actions et le patrimoine de la NIGELEC sont intégralement transférés, en toute propriété, à l’Etat du Niger », rapporte la source, qui informe par ailleurs que « Les détenteurs d’actions transférées à l’Etat bénéficient d’une indemnité en compensation des actions détenues dans le capital de la NIGELEC ».

A propos de la Nigelec

La Nigelec est une Société Anonyme d’Economie Mixte ayant pour mission la production, le transport et la distribution d’électricité au Niger, dont le capital social est estimé à 76 448 870 000 F CFA, détenu par l’Etat Nigérien à plus de 99% des actions.

Les autres actionnaires sont : le personnel de la NIGELEC; la Société Nigérienne de Banque (SONIBANK); l’Agence Française de Développement (AFD); la Banque Internationale pour l’Afrique (BIA-NIGER), ainsi que les villes de Niamey, de Zinder, de Maradi et de Tahoua.

Après cette nationalisation de la Nigelec, il faut espérer que la société puisse offrir un service de qualité à la clientèle.

Malgré la résilience des Nigériens, la Nigelec n’a jamais répondu à l’attente des consommateurs . Outre les coupures d’électricité intempestives, la Nigelec est soupçonnée à tort ou à raison d’arnaquer sa clientèle.

Les agents de la Nigelec sont considérés comme les enfants gâtés de la République avec des avantages énormes et cela au détriment de la bonne marche de la société.

Aujourd’hui, avec la nationalisation de la Nigelec quelle sera le sort de ces nombreux avantages induits ?

Tam tam info news