Niger, l’ARME ABSOLUE reste le PEUPLE DEBOUT…

Nous débuterons en paraphrasant les Économistes qui affirment ” qu’il n’y a de richesse que d’Hommes “, en disant qu’il n’y a de MEILLEURE DÉFENSE POUR UN PAYS QU’UN PEUPLE DEBOUT DERRIÈRE SON ARMÉE “

Nous l’avons vécu dans notre pays.

En moins de deux ans , nous sommes retrouvés dans un “malaise hollandais” à la Nigérienne.

En effet, où est passée notre frénésie collective frisant parfois l’hystérie, et qui nous faisait presque entrer en

transe, dès lors que nous entendions les mots fétiches de Dignité à défendre, de souveraineté reconquise, de justice sociale, d’implication des Forces vives dans la définition des objectifs, des valeurs et principes qui devraient présider à la gestion de la Transition-refondation ?

Tout s’est passé comme si, une fois la menace de guerre disparue, que tout était devenu normal, que la vie devait se poursuivre comme avant le 26 juillet 2023 malgré les incessants Rappels du Chef de l’Etat, et du CNSP sur la fragilité de notre pays, sur la persistance des Menaces multiformes, et à forte intensité.

Les Habitudes ayant la vie dure , du fait de l’absence d’exemplarité affirmée, les contre-valeurs ont repris le dessus : La routine, l’incompétence, la suffisance, l’arrogance, les manipulations et basses manœuvres pour conserver des postes et privilèges, des Conseils brumeux aux Chefs, la défense d’intérêts égoïstes au détriment de l’intérêt général, et parfois l’incapacité à déceler des facteurs d’aliénation dissimulés par les Puissances étrangères hostiles, etc.

Elle nous distrait par des sujets ou des Actualités improductives, au lieu de nous rappeler constamment que nous sommes en Guerre intensive.

C’est cela le Visage hideux, grossièrement dépeint de la 6 iéme Colonne. Elle est principalement à la bse des difficultés qui pèsent sur la Marche de la Transition-refondation.

Elle a rendu nos Slogans “Labou sanni nô” et “Zantchan kassa né”, quasi assipides .

Meme la Vision annoncée par le Président Tchiani dans les 1ers Discours d’orientation post coup d’Etat, n’a pas été épargnée. Les Discours ont été graduellement inséminés de nuances tant dans l’approche des problématiques, que dans les concepts et autres formulations des Engagements et Décisions. Par exemple, de l’offre politique d’un Dialogue Inclusif, nous nous sommes retrouvés avec des Assises Nationales, en passant par le concept de Forum Inclusif.

Là où nous espérions une démarche sereine sans Précipitation, comme nous n’avions plus les contraintes de la CEDEAO, nous avons assisté à une accélération pour convoquer les Assises Nationales de la Refondation, qui ont produit la Charte de la Refondation.

Il faut souligner qu’en Nigerien Tout Court, nous avons produit une Réflexion intellectuelle abondante inspirée des modèles de Transition au Mali, au Burkina Faso, et au Gabon.

Nous avions fait remarquer avant les Assises Nationales , que nous devrions parler de Refondation du fait de notre départ de la CEDEAO. Toutefois cela nous avait échappé de préciser que l’esprit sous-jacent était que nous étions en transition libérés des contraintes de la CEDEAO, et que la Finalité est la REFONDATION de l’Etat.

Nous soutenions également qu’il nous fallait une Instance légiferante de la Refondation, un Conseil National de la Refondation, présidé par un Militaire. Cela n’est pas incompatible avec le maintien du CNSP comme Organe suprême de Régulation de la Transition-refondation.

Nous préconisions surtout, l’effort intellectuel pour identifier un Modèle d’organisation des Pouvoirs Publics, inspiré de nos Valeurs socio-culturelles fondamentales , fonder un nouveau Pacte social débarrassé de la Vision de la République importée et imposée par le neocolonialime .

Il est important de souligner la légitimité de fait octroyée au CNSP par le Peuple Nigérien debout pour chasser les Impérialistes, allait se transmettre comme les vases communicants, à toute la Structuration institutionnelle qui serait produite par cet effort intellectuel d’endogenisation de notre démarche.

De ce point de vue par exemple, peut être que le Président de la Transition-refondation ne s’appellerait pas nécessairement Président de la République ? Peut-être que des structures nouvelles pour la régulation socio-politique nouvelle des Affaires publiques, allaient être identifiées et proposées ?

Mais plus important que tout, nous aurions conservé et densifié la cohésion sociale. Elle a été , et demeure l’ARME FATALE contre toutes les formes de Menaces sur notre pays.

C’est donc ce Peuple vrai, volontariste, qu’il faut pouvoir maintenir mobilisé .

Un Peuple qui était debout pour la sauvegarde de la Patrie, avec l’espérance dans son Armée ,qu’une page nouvelle était ouverte pour créer les conditions de prospérité partagée et de justice sociale .

C’est l’énergie de ce Peuple vrai , retourné dans les Prières pour sa survie, desenthousiamé par la brume suscitée sciemment ou non , par la 6ème Colonne , qu’il faut libérer sans faux fuyant.

La voie pour ce faire est claire : Mettre en avant des Hommes et des Femmes en qui le Peuple se reconnaît à cause des Valeurs que ces Concitoyens portent, l’exemplarité à donner à tous les niveaux de la gestion des Affaires .

La Transition-refondation n’est pas une Course de vitesse.

POUR le NIGER, NOUS VAINCRONS !

in cha Allah

Par Elhadj MAIGA Alzouma