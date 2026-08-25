Fraternité et coopération parlementaire : le Premier ministre Zeine reçoit la délégation du Parlement tchadien…

Le Premier ministre, SE Ali Mahamane Lamine Zeine, a reçu dans l’après‑midi du lundi 24 août 2026 a son cabinet, une délégation du Parlement de la République du Tchad conduite par son Président, M. Ali Kolotou Tchaïmi. La visite s’inscrit dans le cadre du séjour de la délégation à Niamey à l’occasion de la session inaugurale du Parlement de la Confédération des États du Sahel (AES).

Au cours des échanges, le Président de l’Assemblée nationale du Tchad a transmis au premier ministre, les félicitations et les remerciements du peuple tchadien ainsi que celles du Président de la République du Tchad, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno.

M. Ali Kolotou Tchaïmi a par ailleurs salué, au nom de sa délégation, la qualité de l’accueil réservé et l’organisation de cette importante session régionale.

Les entretiens ont permis de réaffirmer les liens fraternels et historiques qui unissent le Niger et le Tchad, et d’exprimer la volonté commune de renforcer le dialogue et la coopération parlementaire entre les deux pays ainsi qu’avec l’ensemble des États membres de la Confédération AES.

Les deux parties ont insisté sur la nécessité d’un partenariat parlementaire renforcé pour mieux coordonner les réponses aux défis sécuritaires, socio‑économiques et de gouvernance qui affectent la région du Sahel.

Le Premier ministre Zeine et le Président Kolotou Tchaïmi ont convenu de maintenir un dialogue régulier et d’explorer des mécanismes concrets de coopération, notamment des échanges d’expertise parlementaire, des visites d’institutions législatives et la mise en place d’un calendrier de rencontres bilatérales dans le cadre de la Confédération AES.

La rencontre s’est déroulée dans une atmosphère de cordialité et de volonté partagée de consolidation des relations interparlementaires, confirmant le rôle central du Niger comme hôte de la session inaugurale et son engagement en faveur d’une intégration régionale renforcée.

Par Tamtaminfo News