[PORTRAIT]De chauffeur à bâtisseur : l’épopée de Moussa-Gros, l’homme qui donna à Niamey son visage moderne…

Il n’a laissé ni mémoires ni discours, mais des pierres, des salles obscures et une véranda où se refaisait chaque jour l’unité du pays. Le 23 août 2026, Niamey donne enfin un nom de rue à Elhadj Moussa-Gros Ibrahim, transporteur devenu bâtisseur, actionnaire des premières institutions financières nigériennes et artisan méconnu de la paix sociale. Retour sur la trajectoire d’un homme que son siècle a façonné et que son pays s’apprête, un demi-siècle après sa mort, à inscrire dans la pierre.

Des routes du Sahel à l’esprit d’entreprise

Tout commence à Tourikoukèye, un petit village du département de Téra, où Moussa-Gros voit le jour en 1910. Il y grandit dans les valeurs songhaï de dignité, d’honneur et de respect de la parole donnée, héritage moral qui ne le quittera jamais, y compris dans ses années de fortune. Autodidacte, il n’a pas eu accès aux bancs de l’école coloniale, mais il possède ce que ses contemporains décrivent comme une intelligence des affaires rare, forgée au contact du réel plutôt que des livres.

Ses débuts sont modestes.

Chauffeur de gros porteurs, il sillonne les pistes du Niger et de la sous-région, découvrant les villages reculés, les marchés animés et les circuits commerciaux d’une Afrique de l’Ouest encore largement rurale.

Ce métier, exigeant et incertain, devient pourtant le socle de son ascension. De simple conducteur, il devient propriétaire d’un parc de camions de marque Berlier, avant d’être porté à la tête du tout premier Syndicat des Transporteurs du Niger, dont il sera le président fondateur.

L’homme qui rêvait une capitale moderne

Ce sens des affaires, Moussa-Gros le met rapidement au service d’une ambition plus large, celle de faire de Niamey une capitale digne de ce nom. Il initie la construction de l’Hôtel Ténéré, aujourd’hui encore l’un des établissements de référence du Plateau, et fonde avec Elhadj Mounkaila Sakoira la Société Nigérienne d’Exploitation Cinématographique, la SONEXCI, qui dote la ville de ses deux premières salles obscures, le Sonni Ali Ber et le Zabarkan.

Le choix de ces deux noms n’a rien d’anodin. En les empruntant à Sonni Ali Ber, l’empereur songhaï, et à Zabarkan, figure de la résistance africaine, Moussa-Gros inscrit ses créations dans une continuité historique assumée, celle de la fierté et de la dignité africaines.

À l’époque déjà, l’entrepreneur affiche une conscience patrimoniale que l’on retrouvera plus tard dans son engagement pour l’indépendance du pays. Toujours précurseur, il fait également construire une galerie marchande où se côtoient marques internationales et commerçants nigériens, anticipant de plusieurs décennies les standards actuels du commerce urbain.

Le patriote économique de l’indépendance naissante.

Au-delà du bâtiment et du commerce, Moussa-Gros investit dans les jeunes institutions financières du pays. Il prend des parts dans la Banque de Développement de la République du Niger, la BDRN, devenue depuis la SONIBANK, et devient actionnaire de la SONARA. Par ces engagements, il participe, à sa mesure, à la structuration d’une économie nationale encore balbutiante, portée par la conviction qu’un Niger indépendant devait aussi être un Niger économiquement souverain.

Son soutien aux premiers dirigeants du pays, au moment de l’indépendance, est resté dans la mémoire familiale comme l’un des faits marquants de sa vie. Par amour de la patrie, il accepte que son fils unique embrasse la carrière militaire, une décision dont l’histoire dira l’importance puisque cet enfant deviendra le général de division Hamadou Moussa-Gros.

Windiberi, ou l’art nigérien du dialogue

Mais c’est peut-être dans sa véranda de Windiberi, en face du Grand Marché, que Moussa-Gros a laissé son empreinte la plus durable. Sans jamais se réclamer d’un parti, il y recevait chaque jour hommes politiques, notabilités traditionnelles et simples citoyens, dans un lieu qui tenait à la fois du salon diplomatique et de la cour familiale. On y écoutait plus qu’on n’y discourait, on y réconciliait plus qu’on n’y opposait.

Voyageurs, commerçants, dignitaires et enfants venus d’ailleurs y trouvaient le couvert et l’écoute, dans une hospitalité que ses proches disent avoir été sans limites. De cette générosité, Windiberi a fait un véritable creuset des valeurs africaines, où se transmettaient, autour d’un repas partagé, la solidarité, l’humilité et l’amour du pays.

Une mémoire que la ville inscrit désormais dans la pierre.

Elhadj Moussa-Gros Ibrahim s’éteint le 27 mai 1973, laissant derrière lui un deuil que la capitale tout entière ressent. Plus de cinquante ans après sa disparition, alors que le Niger poursuit sa quête de cohésion sociale et d’affirmation de sa souveraineté, la Ville de Niamey a choisi de faire de son nom celui d’une rue, entre le siège d’Ecobank-Niger et l’Hôtel Ténéré qu’il a lui-même bâti.

Ce geste, au-delà du symbole, se veut un rappel.

Rappel de ce que furent les bâtisseurs de la cité, des hommes de courage, de vision et d’amour pour leur pays. Rappel, aussi, de ce que signifie servir avec intégrité, rassembler avec sagesse et transmettre avec générosité, trois exigences que la génération actuelle, confrontée à ses propres défis, pourrait utilement retenir de l’exemple de Moussa-Gros.

Mounkaila ALI (Tam-Tam Infos News)

