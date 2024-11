Installation d’un comité ad ’hoc chargé de réfléchir sur les conditions d’exercice des activités des médias privés au Niger

Les médias privés végètent dans la misère au Niger. Harcelés par les services de fisc et les services de sécurité sociale, ces médias qui manquent de publicités et de surface financière consistante, arrivent difficilement à faire face à leurs charges salariales entraînant leurs travailleurs à vivre sous des conditions pénibles.

Pour y remédier un peu, le gouvernement a créé un comité chargé de réfléchir sur les conditions d’exercice de leurs activités.

Le Premier Ministre, Ali Mahamane Lamine Zeine a installé, ce mardi 05 novembre, un comité ad ‘hoc chargé de réfléchir sur les conditions d’exercice des activités des médias privés au Niger.

Ce comité créé auprès du Premier Ministre, Ministre de l’économie et des finances, a pour mission d’examiner les préoccupations majeures des médias privés et les défis auxquels ils sont confrontés.A ce titre, il est chargé entre autres de faire la situation de l’ensemble des préoccupations des médias issus du secteur de la presse audiovisuelle et écrite ; de relever l’ensemble des difficultés qui empêchent les médias à mener convenablement leur mission de service public.

Il est également chargé de proposer des mesures et des solutions durables qui permettent aux médias privés de devenir des entreprises viables et enfin de proposer de facilités qui puissent faire des médias privés des véritables leviers de développement.En installant ce comité, le Premier Ministre a tout d’abord rappelé que des circonstances indépendantes de leur volonté ne leur ont pas permis effectivement de réaliser cette action mais que c’est désormais chose faite, rapporte l’agence nigérienne de presse.

« On avait pris l’engagement de passer en revue un peu les différents défis que rencontre la presse privée, ce comité est créé et c’est pour sa mise en place mais couplée très rapidement aux actions qui sont visées et aux différents engagements déjà pris », a-t-il expliqué.

Le Premier Ministre a enfin réitéré tout son soutien à ce comité afin qu’il puisse jouer le rôle qui a été le leur jusqu’ici particulièrement dans cette période de changement profond.Ismael laoual sallaou, membre dudit comité d’indiquer que c’est à la demande du réseau des télévisions indépendantes du Niger et de l’association nationale des éditeurs de la presse indépendante que le Premier Ministre a accepté de mettre en place ce comité.

Après avoir remercié le Premier Ministre pour cette rencontre, M. Ismael laoual sallaou, de fonder l’espoir « qu’on va aboutir à une solution qui sera profitable à l’ensemble de la presse nigérienne ».Le comité est composé ainsi qu’il suit :Président : le Ministre de la Communication, des Postes et de l’Economie Numérique.

Vice-président : Le Secrétaire Général du Ministère de l’Economie et des Finances. Rapporteurs :

– le Conseiller Technique en charge de la Communication du Premier Ministre ;

-la Directrice de la Communication du Ministère de la Communication, des Postes et de l’Economie Numérique

– un (1) représentant du Réseau des Radios et Télévisions Indépendantes du Niger (R/RTIN).: Membres

-un (1) Conseiller Technique du Ministre de la Communication, des Postes et de l’Economie Numérique ;

– le Directeur Général des Impôts (DGI); – la Directrice Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP);- le Directeur Général du Budget (DGB);

-le Directeur de la Législation du Ministère de la Communication, des Postes et de l’Economie Numérique ;

-un (1) représentant du Ministère de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports ;

-deux (2) représentants du Réseau des Radios et Télévisions Indépendantes du Niger (R/RTIN) ;

– deux (2) représentants de l’Association Nigérienne des Editeurs de la Presse Indépendante (ANEΡΙ).

Le comité peut faire appel à toute personne dont il juge les compétences nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Le comité dispose d’un délai de dix (10) jours à compter de la date de sa mise en place pour déposer les conclusions de ses travaux.

Il faut souligner que plusieurs pistes avaient été explorées par le passé pour permettre aux médias privés d’exercer dignement leurs activités, mais les conclusions issues de ces réflexions ont été jetées dans les tiroirs.

Souhaitons simplement une autre issue aux conclusions de ce comité.

Par Tam tam info News