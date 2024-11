Des Gouverneurs du Nigéria exigent la libération des mineurs inculpés

A la suite des gigantesques marches de protestation organisées contre la vie chère et la mauvaise gouvernance du président tinubu, plusieurs manifestants ont été arrêtés.

Leur procès vient de débuter.

Les gouverneurs des Etats de Bauchi et de Kano et le Forum consultatif d’Arewa ont exigé la libération des mineurs jugés pour trahison devant la Haute Cour fédérale d’Abuja.

Le gouverneur de l’Etat de Kano, Abba Kabir Yusuf, a ordonné au procureur général et au commissaire de la justice de l’Etat de prendre des mesures pour obtenir la libération des mineurs arrêtés pour avoir prétendument exigé un changement de régime, alors qu’ils participaient aux manifestations #Endbad Governance à Kano et Kaduna entre le 1er et le 10 août, rapporte l’agence africaine de presse.

Le commissaire d’Etat à l’information et aux affaires intérieures, Baba Halilu Dantiye, qui a confirmé l’évolution de la situation, a déclaré que l’Inspecteur général de la police, M. Kayode Egbetokun, avait traduit vendredi en justice 76 manifestants #EndBadGovernance devant le juge Obiora Egwuatu de la Haute Cour fédérale d’Abuja, parmi lesquels se trouvaient des mineurs.

Les vidéos virales des enfants souffrant de malnutrition ont suscité l’indignation de certains groupes de la société civile qui ont appelé à leur libération immédiate et inconditionnelle.

Les 76 manifestants ont été inculpés en deux groupes, dont 32 étaient des enfants.

Le premier groupe a été inculpé de 10 chefs d’accusation, à la limite de la trahison, de l’intention de déstabiliser le Nigéria, d’incitation à la mutinerie en appelant l’armée à prendre le pouvoir au président Bola Tinubu, entre autres.

Ils ont plaidé non coupables de l’accusation et ont obtenu une caution de dix millions de nairas chacun.

Cependant, Dantiye a déclaré que le gouverneur de Kano avait exigé la libération des mineurs via son pseudo X.

« Le gouverneur de l’Etat de Kano, Abba Kabir Yusuf, a demandé au commissaire de la justice de l’Etat d’agir sur le développement », a déclaré le commissaire.

« Mon attention a été attirée sur la comparution d’adolescents (dont certains seraient originaires de Kano) au tribunal aujourd’hui (vendredi) à Abuja.

(…) Le commissaire de la justice a reçu pour instruction d’agir immédiatement sur cette question. Nous ferons tout notre possible pour les ramener à Kano, Incha Allah », a déclaré le gouverneur sur X.

Pendant ce temps, le président du Forum des gouverneurs du Parti démocratique populaire et gouverneur de l’Etat de Bauchi, Bala Mohammed, a déclaré que le Nord « doit se réveiller » concernant les enfants inculpés pour avoir manifesté.

Bala qui a publié l’avertissement sur son compte Facebook officiel, samedi, a exprimé son inquiétude face à cette évolution.

« J’ai été profondément troublé après avoir regardé la vidéo des enfants qui ont été traduits en justice hier (vendredi), accusés d’avoir tenté de renverser le gouvernement, de vol et d’incitation aux troubles lors des récentes manifestations #EndBadGovernance (…) La dévastation visible, la faim et la malnutrition de ces enfants reflètent le traitement dur auquel ils sont confrontés en prison ou aux mains des forces de sécurité », a-t-il écrit en haoussa.

Bala a soutenu que l’événement a mis en évidence à quel point les dirigeants du Nord sont désunis lorsqu’il s’agit de questions affectant la région.

« Plus que tout, cela révèle le manque de bonne gouvernance et les voix discordantes qui affligent le Nord. En tant que parent et citoyen concerné, j’exprime ma sympathie et j’exhorte les agences de sécurité et le pouvoir judiciaire à défendre le droit à la liberté d’expression et à respecter les droits fondamentaux de l’homme », a-t-il déclaré.

Compte tenu des graves difficultés économiques et de l’inflation dans le pays, le gouverneur a conseillé que les enfants soient libérés immédiatement.

« Il n’est pas raisonnable d’exiger dix millions de nairas de caution de ceux qui ont du mal à s’offrir ne serait-ce qu’un repas par jour. Au lieu de cela, j’appelle à la clémence, en particulier pour ceux qui sont prouvés innocents. J’appelle également nos religieux et nos dirigeants : #MuTashiMuFarkaYanArewa – Nous devons nous réveiller, chers compatriotes du Nord », a-t-il déclaré.

La comparution de ces mineurs devant le tribunal d’Abuja vendredi, après les avoir détenus pendant environ 90 jours, a été largement condamnée par des avocats chevronnés, des organisations de la société civile et des Nigérians éminents comme une violation des droits de l’enfant.

Depuis son arrivée au pouvoir, le président tinubu est vivement contesté par la rue nigériane qui lui reproche son manque d’humanisme face aux flambées des prix de tous les produits de première nécessité et son libéralisme économique sauvage qui appauvri davantage les couches vulnérables de la société nigériane.



Par Tam tam info News