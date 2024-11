Nouvel appel du Président Faye à une élection apaisée au Sénégal

A la veille des élections législatives cruciales pour la stabilité du pays, le président sénégalais a lancé un nouvel appel au calme au vu de la détérioration du climat politique.

La campagne électorale a été émaillée de violence un peu partout sur l’ensemble du territoire.

À l’approche des élections législatives du 17 novembre 2024, le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye multiplie les appels au calme et à la responsabilité.

Le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, de retour d’une tournée diplomatique en Arabie Saoudite et en Türkiye, a renouvelé son appel à la sérénité autour des élections législatives du 17 novembre 2024. Dans un contexte politique tendu, le chef de l’État maintient sa position en faveur d’un dialogue constructif entre les différents acteurs politiques, rapporte l’agence africaine de presse.

Cette intervention survient dans un contexte particulièrement tendu, marqué par des violences dans plusieurs localités du pays liées à la campagne électorale.

Lors de son adresse à la nation du vendredi 25 octobre 2024, le Président Faye s’était montré particulièrement préoccupé par la montée des tensions à la veille de la campagne électorale.

« Ce n’est pas ainsi que nous devons exprimer nos divergences », avait-il déclaré, faisant référence aux propos enflammés circulant dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Dans un geste symbolique fort, le Président avait rappelé avoir quitté ses fonctions de Secrétaire général du parti Pastef Les Patriotes, marquant ainsi sa volonté de « se placer au-dessus des querelles partisanes » et de servir l’ensemble des Sénégalais « sans distinction ».

« Les élections sont un moment crucial de choix démocratique, un moment de paix et non un prétexte à la discorde », avait souligné le chef de l’État, s’engageant à garantir un scrutin « libre, démocratique et transparent ».

Le Président n’avait pas manqué de saluer la « maturité exceptionnelle » dont avait fait preuve le peuple sénégalais lors de la dernière élection présidentielle, présentant cette transition pacifique comme une démonstration de « la vitalité de notre démocratie et de la robustesse de nos institutions ».

Alors que la campagne pour les législatives s’intensifie, cet appel à l’apaisement du Président Faye résonne comme une invitation à préserver la tradition démocratique sénégalaise, considérée comme l’une des plus stables de l’Afrique de l’Ouest.

Le climat politique sénégalais qui était serein dans les années antérieures, est devenu trop violent sous la présidence de Macky Sall.



Aujourd’hui, les deux camps, pouvoir et opposition sont à couteaux tirés et l’atmosphère surchauffée.

L’appel au calme du président diomaye Faye doit être entendu par toutes les parties afin d’éviter au Sénégal des lendemains obscurs.

Tam tam info news