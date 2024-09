La banque de l’habitat lance la construction de 155 logements sociaux pour un coût global de 1,5 milliards de CFA

Le problème de logement se pose avec acuité à Niamey. Plusieurs ménages sont obligés de recourir à des maisons de location à des prix souvent exorbitants.



Pour palier à ce manque, le gouvernement a créé une banque de l’habitat. Celle ci lance aujourd’hui, sa première opération de logements sociaux.

C’est le Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, M. Salissou Sahirou Adamou, qui a procédé, le vendredi 13 septembre 2024, à la pose de la première pierre des travaux de construction de 155 logements sociaux financés par la Banque de l’Habitat du Niger.

Le coût total de cet investissement est de 1.500.000.000 Francs CFA, entièrement financé par la Banque de l’Habitat du Niger au profit des salariés.

En lançant les travaux, le Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat a indiqué que « ce projet, initié depuis 2019, est finalement en train d’être concrétisé grâce aux fervents appuis du Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie et du Premier Ministre ».

Le projet, a poursuivi M. Salissou Sahirou, « consiste en la construction de 155 logements sociaux de types F2, F3 et F4 par des promoteurs nigériens sélectionnés par la Banque de l’Habitat du Niger avec l’assistance de mes services techniques ».

Le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat a saisi cette occasion pour informer le public que « les coûts de cession des logements dans le cadre de cette opération varient de 7.995.000 FCFA à 14.500.000 FCFA selon les types ».

Quant à la Directrice Générale de la Banque de l’Habitat du Niger, Mme Foukori Aichatou a souligné que « par cette pose de la première pierre, nous venons de franchir l’une des phases phares des projets de construction de logements sociaux au profit des salariés ».

« Il s’agit d’un programme conjointement initié par l’État nigérien, à travers le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, et la Banque de l’Habitat du Niger qui intervient en tant qu’opérateur financier », rapporte l’agence nigérienne de presse.

« L’objectif actuel de la Banque, qui est aussi une vision partagée par le ministère, est de réaliser la construction de 155 logements à la Cité Diaspora, puis de manière parallèle, engager celle de l’intérieur du pays, déjà ciblée, et progressivement programmer des actions similaires dans d’autres régions, » a conclu la Directrice Générale.



Créée en 2016, la banque de l’habitat du Niger a pour mission principale le financement de l’immobilier en accession à la propriété pour le logement social. Son objet est de contribuer au financement de l’économie en général, et de concourir en particulier à la promotion, au développement et au financement de l’habitat au Niger.

Il s‘agit spécifiquement d’apporter son concours financier à la promotion immobilière et à l’amélioration de l’habitat social, de mobiliser les ressources adaptées au financement des projets à la clientèle, d’offrir toutes les gammes des produits et services bancaires innovants à la clientèle, et enfin financer les entreprises, les commerçants et les salariés.

De part le passé, l’attribution des logements sociaux a toujours été une entente entre parents, amis et connaissances. Les honnêtes travailleurs qui n’avaient pas de bras longs ont été ignorés dans le partage.

Prions que cette opération, la première du genre qu’organise le cnsp et le gouvernement de transition soit menée en toute transparence et impartialité.

Zancen kassa ne, labou sanni no.



Par Tam tam info News