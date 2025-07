Niger/USA/DiasporaLe CONUSA à un nouveau président…

Le Conseil des Nigériens aux Etats-Unis (CONUSA) a renouvelé le 5 Juillet 2025 (en Philadelphie dans l’Etat de Pennsylvanie) son bureau exécutif fédéral avec l’élection à sa présidence de M. Moctar Mayaki. M. Mayaki a recueilli 16 voix contre 8 pour son challenger M. Ibrahim Seyni. M. Moctar Mayaki remplace à ce poste M. Elhadji Seydou Douma en poste depuis 2017.

Outre M. Moctar, le CONUSA a également élu son vice-président en la personne de Gado Benjamin, M. Oumar Touré comme nouveau Secrétaire Général et M. Ayouba Hassoumi comme Trésorier Général. Le poste de la Commission Administrative et Juridique revient quant à lui M. Inoussa Moussa. (Lire en encadré la liste complète membres du BEF)

En marge du renouvellement de son bureau exécutif, le Conusa a organisé une importante cérémonie de remise de cadeaux aux meilleures élèves et étudiants de la communauté nigérienne de Philadelphie, une manière de les encourager à mieux persévérer dans leurs différents domaines d’études.

Créé dans les années 2000 sous le nom de ARNUSA, le CONUSA est l’organisation la plus populaire, la plus crédible et la mieux installée des organisations de la diaspora nigérienne aux Etats-Unis avec notamment des sections à New York, Washington, Michigan, Georgie, Pennsylvanie, Indiana, New Jersey ou encore Caroline du Nord… Dans la philosophie du Haut Conseil des Nigeriens à l’Etranger (HCNE), le Conseil des Nigeriens aux Etats-Unis a entre autres objectifs de cultiver l’esprit d’union, l’entente et la solidarité entre les Nigériens vivants aux Etats-Unis à travers des activités sportives et culturelles, de promouvoir l’insertion des nigériens dans leur communauté d’accueil et de les assister dans la limite de ses capacités. Le Conusa se donne également comme objectifs d’identifier des opportunités d’investissements au Niger pour ses adhérents et de leur permettre de participer au développement socio-économiques du Niger.

En plus, le nouveau BEF du CONUSA doit aussi relever les défis la cohésion entre ses membres tout en les protégeant contre les nouvelles mesures très agressives de la nouvelle administration Trump en matière d’immigation. La communauté nigérienne aux Eats-Unis à travers le CONUSA garde aussi un oeil attentif sur la situation socio-économique et politique du Niger et apporte son soutien indefectible au Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) et le gouvernement nigérien dans sa lutte contre le terrorisme et soutien sans reseve le peuple nigérien dans sa lutte légitime pour la souveraineté et l’indépendance totale.

Maaroupi Elhadji Sani

Liste du nouveau bureau exécutif du CONUSA

Président: Moctar Mayaki

Vice-Président: Gado Benjamin

Secrétaire Général: Oumar Touré

Secretaire General-Adjoint: Idé Ayouba

Tresorier General: Ayouba Hassoumi

Trésorière Générale-Adjointe: Zeinabou Amadou

Commission Administrative et Juridique: Inoussa Moussa

Commission Administrative et Juridique-Adjoint: Amah Sitt

Secrétaire à l’organisation:Rachida Nabangui.

Secrétaire Extérieure: Djibo Soumana

Chargé aux affaires Extérieures adjoint: Youssoufa Abdoulaye

Chargée à la promotion de la femme et de l’enfant: Amina Tahirou

Chargée à la communication: Aissa Saley

Chargée à la communication adjointe: Rahina Issa

Rapporteur Commission aux affaires Juridiques: Azahara Touré



Par le Chargé aux Affaires Culturelles: Souleymane Abdoulkarimou