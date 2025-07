Niger, l’Activisme politique n’est pas une Fin en soi…

A quelques encablures du second Anniversaire de la prise du Pouvoir par le CNSP, après d’eux (2) années d’Activisme citoyen patriotique, d’accompagnement, nous estimons qu’il faille observer une pause, évaluer mieux les combats menés pour la sauvegarde de la Patrie . Re’envisager les nouvelles voies et stratégies d’action citoyenne à emprunter , pour contribuer à la Lutte souverainiste engagée par notre vaillant Peuple, pour notre chère Patrie le Niger.

Nous aurons pu effectuer cette retraite stratégique depuis quelques temps, mais pour ne pas donner l’occasion à la 6ème colonne qu’elle a gagné la Guerre du détournement de la Refondation de ses nobles objectifs, par l’exclusion de Nigeriens de qualité, par la routine dans la gestion des Affaires publiques, la poursuite de pratiques faisant la promotion de contre-valeurs socio-politiques , par l’incompétence et par la priorité donnée à des intérêts égoïstes, au détriment du Bien collectif, et du Bonheur collectif.

En réalité, elle a peut-être gagné de petites Batailles , mais pas la Guerre contre la Transition-refondation qui est une course de fond, et non de vitesse.

La Guerre pour une Transition-refondation réussie, le Peuple Nigérien vrai , Celui-là même qui étai debout dans la sincérité pour répondre à l’Appel de la Patrie lancé le 26 juillet 2023 par le CNSP, n’abandonnera pas.

Certainement la forme de la Lutte va changer, et déjà entrain de changer, pour démonter les pièges et autres artifices placés par les Forces centrifuges, sur le chemin de la Transition-refondation.

La 6ème Colonne a réussi à nous placer dans un conformisme bizarre, nous faisant oublier que nous sommes en Guerre pour la survie. Pou eux ” tout va bien, les Institutions se mettent en place et fonctionnent normalement “.

Ils nous ont ramenés aux pratiques dénoncées des Régimes déchus, à savoir le ” pays à besoin d’Institutions Fortes ” . Or nous avons besoin justement de l’inverse, c’est-à-dire des Hommes de qualité pour proposer et animer des Institutions appropriées tenant compte du besoin de rupture d’avec le Modèle néocolonial de gestion des Affaires Publiques. Un Modèle reconnu comme créant la soumission et la richesse aux Puissances Étrangères, et la pauvreté, la perte de la Dignité humaine chez nos Concitoyens.

Ils ont réussi à rendre assipide notre slogan de Guerre ” Labou sani nô Zancen kassa né “.

Pour terminer il convient de rappeler que les Nigeriens Tout Court sont Croyants, et donc gardent une Foi inébranlable dans le Seigneur des Mondes, Qui Décide des Épreuves à subir par un Peuple, également des Bonheurs réservés aux Croyants.

Comme vous le savez, les Nigeriens Tout Court privilégiant le Travail libérateur comme valeur sociale fondamentale à cultiver, et donc ne sauraient faire de l’Activisme politique ou citoyen une Profession, un Métier .

C’est pourquoi à cette étape de notre cheminement de Transition-refondation de notre pays , les Nigeriens Tout Court choisissent de retourner se ressourcer sur d’autres terrains tout aussi essentiels pour la sauvegarde de la Patrie.

DEBOUT POUR le NIGER, NOUS VAINCRONS

Par Elhadj MAIGA Alzouma