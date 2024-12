La médiation tripartite prévue à Luanda pour ramener la paix dans l’Est de la RDC n’a finalement pas eu lieu.

Les discussions entre les présidents Félix Tshisekedi de la RDC, Paul Kagame du Rwanda et Joâo Lourenço de l’Angola, initialement prévues le dimanche 15 décembre, ont été annulées en raison de désaccords persistants

Par contre, selon Kinshasa, les présidents congolais et angolais ont entamé des discussions bilatérales, préalablement à une réunion élargie aux délégations respectives. La principale pierre d’achoppement réside dans le différend opposant la RDC et le Rwanda concernant la situation dans l’Est du pays.

Samedi, lors d’une réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères, la RDC a indiqué que le Rwanda aurait posé une condition controversée : l’organisation d’un dialogue direct entre la RDC et le groupe armé M23, qualifié de « terroriste » par Kinshasa. La RDC a ajouté avoir immédiatement rejetée la proposition.

L’objectif initial de cette rencontre tripartite était de négocier le retrait des troupes rwandaises des zones congolaises et de mettre fin aux hostilités dans l’Est de la République Démocratique du Congo.

Le climat de tension entre le Rwanda et la République Démocratique du Congo (RDC) ne cesse de susciter des inquiétudes, surtout après l’annulation récente du sommet tripartite qui devait inclure les représentants des deux pays avec le médiateur angolais. Cette décision met en lumière les tensions persistantes et soulève la question des véritables motivations du Rwanda dans ce contexte complexe.

Le sommet, censé servir de plateforme pour aborder les tensions croissantes et les activités du groupe armé M23, a été annulé, avec la RDC accusant le Rwanda de refuser d’y participer. La position du Rwanda, qui exige des pourparlers directs entre le gouvernement congolais et les rebelles, remet en question ses véritables intentions. Pourquoi le Rwanda s’oppose-t-il à une discussion tripartite, et quel est l’intérêt qu’il trouve à voir les rebelles du M23 engagés dans des pourparlers directs avec Kinshasa ?

Les motivations du Rwanda peuvent être examinées à travers plusieurs facteurs stratégiques. D’une part, le pays semble désirer influencer la dynamique régionale en forgeant des accords qui lui sont favorables, tout en minimisant l’implication d’acteurs externes. La demande de négociations directes peut lui permettre de jouer un rôle significatif dans les discussions, contournant ainsi les mécanismes régionaux qui pourraient ne pas agencer ses intérêts.

Par ailleurs, les préoccupations sécuritaires restent au cœur de cette dynamique. Le Rwanda a justifié ses interventions en RDC par la nécessité de contrer les menaces à sa sécurité nationale, notamment celles des groupes armés qui se trouvent dans la région. En exigeant des pourparlers directs, il pourrait également chercher à renforcer sa position sur la scène continentale, tout en cultivant des relations profitables avec les rebelles, considérés comme des alliés potentiels.

La situation se complique avec l’arrivée récente du président américain Joe Biden en Angola, pour sa première visite présidentielle en Afrique subsaharienne. Beaucoup y voient une opportunité pour favoriser la résolution du conflit en RDC, d’autant plus que le président américain s’est intéressé à des projets d’infrastructure ambitieux, tels qu’un projet ferroviaire soutenu par les États-Unis. Cette implication américaine pourrait renforcer le processus de médiation angolaise, visant à apaiser les tensions entre le Rwanda et la RDC.

Le président angolais João Lourenço se trouve ainsi dans une position clé pour agir en tant que médiateur. Cependant, l’annulation du sommet rend cette mission plus complexe. L’Angola, dont les relations tant avec le Rwanda qu’avec la RDC sont stratégiques, devra équilibrer les intérêts des deux pays tout en préservant la paix régionale.

Le contexte actuel nécessite une attention accrue, car les véritables motivations du Rwanda oscillent entre ambitions politiques et préoccupations sécuritaires. La dynamique régionale, façonnée par des médiations comme celles de l’Angola et l’attention accrue des États-Unis, pourrait jouer un rôle crucial à l’avenir de la relation entre le Rwanda et la RDC. Cependant, tant que les négociations ne reprendront pas et que les suspicions subsisteront, le chemin vers une résolution pacifique demeurera semé d’embûches.

Pour éviter une escalade des tensions qui pourrait nuire gravement à la stabilité régionale, la voix de la diplomatie doit prévaloir. Le rôle du Rwanda, tout comme celui des autres acteurs impliqués, sera crucial dans les semaines et mois à venir, et il est impératif que tous les intérêts soient pris en compte pour favoriser un dialogue constructif.