L’ancien ministre Alma Oumarou n’est plus…

Inna lilahi wa inna ilaihi rajioune, Inna lilahi wa inna ilaihi rajioune, Inna lilahi wa inna ilaihi. De Dieu nous venons, à Lui nous retournons.

Aujourd’hui, vendredi 7 mars 2025, 7 ème jour du mois béni de Ramadan, la mort, cette compagne inévitable de tout être humain a arraché à notre affection, Malam Oumarou Alma.

Homme politique de premier plan, homme d’affaires avisé, Alma oumarou était un homme influent dans la région de Zinder et plus précisément à kantché, sa ville natale.

Ancien cadre du MNSD, plusieurs fois député et ministre sous les présidences de Mamadou Tandja, Mahamadou Issoufou, et bazoum Mohamed, Oumarou Malam Alma était le président du parti, le Rassemblement pour la Paix et le Progrès ( RPP Farilla). Il avait été sous la bannière de ce parti, candidat aux élections présidentielles.

Il était un visage bien connu du secteur économique et de la politique nigérienne. Il était le PDG de la maison d’assurance NIA.

Opérateur économique très prospère, il exerçait dans plusieurs domaines.

Aujourd’hui, il est rappelé à dieu alors que le Niger en pleine refondation avait besoin de son expertise et de son expérience.

A TamTamInfo, nous nous associons à la douleur de sa famille biologique et à celle du peuple nigérien, tout en priant Allah, le plein de Grâce afin qu’il lui fasse miséricorde et lui accorde sa djannat firdaouss.

Amine