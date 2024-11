Le Gouvernement annonce l’ouverture à l’exploitation du site aurifère de Dan Issa

Le Gouvernement nigérien a annoncé, dans un arrêté du Ministre en charge des Mines en date du 20 Novembre 2024, l’ouverture à l’exploitation de la mine d’or se trouvant dans la Commune de Dan Issa, Département de Madarounfa, Région de Maradi.

Toutefois, précise le document, cette exploitation doit être conduite selon les règles de l’art et conformément à la Loi n°2022-033 du 05 juillet 2022 portant Loi Minière modifiée et complétée par la Loi n°2023-03 du 09 mai 2023 et l’ordonnance n°2024-37 du 08 août 2024, à son décret d’application, aux textes pris pour son application, au cahier des charges et à tout autre accord y relatif passé avec l’Etat du Niger.

L’arrêté avertit également que « toute irrégularité constatée notamment sur les travaux illicites, le non-respect de la protection de l’environnement et le non-paiement des droits et taxes afférents aux activités sera traitée conformément aux dispositions de la Loi Minière ».

C’est en 2021, rappelle-t-on, qu’il a été découvert, aux encablures du village de Chenagé-Garin Liman, situé à 8 km au Nord-Est de la Commune de Dan Issa (Département de Madarounfa), plusieurs sites d’orpaillage grâce à une exploitation artisanale, avant que des études aient mis en évidence l’existence de l’or dans cette partie du centre-est du Niger.

Des milliers de personnes, venant de tout le Niger mais aussi du Nigéria, du Burkina Faso, travaillaient sur ces sites jusqu’à leur fermeture en novembre 2021 à la suite de l’effondrement de plusieurs puits ayant causé la mort d’une trentaine de personnes.