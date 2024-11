L’opération d’achats directs de céréales auprès des producteurs au centre d’une réunion d’échange entre les parties prenantes

Le ministre de l’Equipement et des Transports, le Colonel Major Salissou Mahaman Salissou, vice-président du Comité National de Prévention et Gestion des inondations, a présidé, ce jeudi 21 novembre 2024 au cabinet du Premier ministre, une rencontre d’échanges sur l’Opération d’Achats Directs de Céréales auprès des Producteurs pour l’année 2024-2025.

A l’ouverture des travaux de cette réunion, le ministre de l’Equipement et des Transports, le Colonel Major Salissou Mahaman Salissou, a, aux noms du président du CNSP et du PM, souhaité la bienvenue aux participants à cette rencontre d’échanges sur les modalités pratiques de mise en œuvre de l’achat direct des céréales auprès des producteurs pour la campagne agricole 2024-2025.

« La sécurité alimentaire est un processus qui tient à cœur les plus hautes autorités, il s’agit pour nous de procéder à l’achat direct auprès des producteurs pour non seulement leur permettre d’avoir un revenu pour subvenir à leurs besoins, mais aussi et surtout pour reconstituer le stock national en vue de faire face à la crise alimentaire. », a déclaré le vice-président du CNPGI.

Quant au Directeur de Cabinet du Premier ministre, Dr Samba Mahamadou Ousmane, il a rappelé « qu’il est important à ce stade de mon propos de noter pour s’en réjouir la prise en compte dans le Programme de Résilience et de Sauvegarde de la Patrie des aspects liés à la sécurité alimentaire dans ses dimensions nutritionnelles, de développement rural, mais aussi d’inscription d’une somme conséquente pour l’appui à la prévention et à la gestion des crises alimentaires, pastorales et autres catastrophes ».

Il a, cependant, relevé quelques difficultés qui entravent la mise en œuvre efficace des activités de sécurité alimentaire au Niger.

Selon lui, depuis le 13 mai 2024, un Comité chargé de mobilisation et du suivi du financement du Plan National de Réponses à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle a été mis en place pour formuler les pertinentes propositions afin de trouver les solutions efficaces pour résoudre ces problèmes.

« Pour le programme 2024/2025, en prélude à la mise en œuvre du Plan National de Réponses à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle 2025, la CCA a prévu d’acheter auprès des Organisations des producteurs 21 450 tonnes de céréales à l’issue des récoltes de la campagne agricole 2024 dans les régions de Diffa, Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéri et Zinder, pour la reconstitution du Stock National de Sécurité et du Stock d’Intervention d’Urgences », a-t-il soutenu.

A cet effet, a indiqué M. Samba Mahamadou Ousmane, 101 organisations de producteurs ont été identifiées à travers les Chambres Régionales d’Agriculture des 6 régions concernées.

Il est également prévu l’achat de 5000 Tonnes de riz local auprès de la Société Riz du Niger au profit du stock d’intervention d’urgences.

« Les échanges que nous aurons aujourd’hui, et dont l’importance n’est plus à démontrer, ont un caractère participatif et inclusif, et déboucheront de manière consensuelle sur la fixation des prix aux producteurs dans le strict respect de la qualité des produits d’une part et d’autre part de la répartition des stocks à acheter par région » a-t-il précisé.

Pour M. Samba, l’objectif majeur de cette opération, qui jouit également d’une volonté politique forte du Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) Chef de l’Etat le Général de Brigade ABDOURAHAMANE TIANI et du Gouvernement, « contribuera aussi sans nul doute à accompagner les producteurs ruraux dans la commercialisation de leurs productions tout en boostant l’économie locale ».

Il a souligné que cette opération d’achats directs permettra aussi d’offrir aux producteurs un meilleur accès au marché en achetant leurs produits à des prix et conditions plus favorables que ceux offerts par les réseaux commerciaux habituels et en reconstituant les stocks nationaux d’intervention dans les délais requis.

« Elle sera, certes, concluante malgré certaines contraintes persistantes de calendrier, de logistiques au vue de la volonté individuelle et collective et de l’engagement manifesté par chacun de nous pour la circonstance » a poursuivi le directeur de cabinet qui a rappelé que le CNSP et le Gouvernement inscrivent la sécurité alimentaire des populations, comme l’une des plus importantes priorités, comme l’attestent les réalisations suivantes de la distribution gratuite ciblée aux populations vulnérables pendant la période de soudure de 14 300 tonnes de céréales ayant permis de toucher 1001 000 personnes, l’appui aux sinistrés des inondations avec plus de 19 000 tonnes de céréales ayant permis de couvrir les besoins alimentaires d’environ 1500 000 personnes sinistrées, la vente de céréales à prix modéré dont 4 phases ont été réalisées par l’OPVN avec 71 800 tonnes sur une prévision de 120 000 tonnes, et la Vente de riz à prix modéré (LABOU SANNI, ZANTCHEN KASA) de 120 000 tonnes de riz.

Il y a également la Vente de sucre au mois de ramadan 2024 de 4000 tonnes, et l’opération Achats directs de céréales pour la reconstitution de la Réserve Alimentaire Stratégique par l’OPVN qui mobilisera environ 43 000 tonnes de céréales dont 3000 tonnes de níébé.

Le Directeur de Cabinet du Premier ministre a aussi rappelé que « le CNSP et le Gouvernement attachent du prix au bon déroulement de cette opération d’achats directs des céréales auprès des producteurs dans les règles de la transparence, de l’équité et du respect des procédures de bonne gestion et de gouvernance ».

Pour sa part, le Président du Réseau National des Chambres d’Agriculture du Niger (ReCA), M. Abdou MAIDAJI, a rappelé que » la campagne agricole pluviale qui s’achève a été marquée par des pluies très abondantes. Cette campagne qui s’est prolongée plus que d’habitude a permis aux cultures de boucler leurs cycles de maturité » notant qu’elle a été aussi marquée par des inondations ayant entravé la production de milliers d’hectares.

Néanmoins, a indiqué M. Abdou MAIDAJI, « cette année les récoltes ont été bonnes comparativement aux années précédentes. Les rapports d’évaluation en cours au Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage confirmeront sans doute ces affirmations ».

« L’achat de produits auprès des producteurs, surtout les plus petits, est une initiative salvatrice pour les producteurs », a soutenu le président du ReCA, expliquant ainsi que « c’est dans ce cadre que le Dispositif de prévention et de Gestion des Crises Alimentaires a conduit depuis les mois de septembre/octobre à travers les Chambres Régionales d’Agriculture, un ciblage d’organisations de producteurs capables de collecter et regrouper des produits agricoles dans le cadre des achats directs auprès des producteurs. »

Il a rassuré que la suite du processus sera la signature des conventions entre les organisations de producteurs et le Dispositif, sur la base de prix négociés et fixés, tout en saluant le Dispositif National de Prévention et de Gestion des Crises Alimentaires, pour cette démarche de ciblage permettant sans nul doute de faire bénéficier les petits producteurs d’achats rémunérateurs.

M. Abdou MAIDAJI président du ReCA de rappeler que les achats institutionnels sont la solution répondant aux mesures d’interdiction d’exportation des produits agricoles et au problème de déboucher pour des milliers de petits producteurs.

C’est pourquoi, il a, au nom de l’ensemble des producteurs Nigériens, demandé à toutes les institutions « d’abonder dans cette démarche et de l’étendre à tous les produits aussi bien vivriers que maraichers et transformés ».