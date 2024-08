Le Mali ordonne à l’ambassadeur de Suède de quitter le pays dans les 72 heures

Alors que dans un esprit condescendant et méprisant, la Suède avait décidé de supprimer l’aide au développement programmée pour le Mali, par ce que tout simplement en toute souveraineté, le Mali a rompu ses relations diplomatiques avec l’Ukraine, le gouvernement malien a déclaré l’ambassadeur suédois au Mali personna no grata en lui donnant 72heures pour quitter le pays.

L’ambassadeur de Suède Kristina Kuhnel à Bamako a été sommé de quitter le pays dans les 72 heures, a annoncé ce vendredi le ministère malien des Affaires étrangères, en raison de ce qu’il a qualifié de déclaration « hostile » d’un ministre suédois.

Le ministre suédois de la coopération au développement et du commerce international, Johan Forssell, a déclaré mercredi que le gouvernement avait décidé de supprimer progressivement l’aide au Mali.

Le ministère suédois des affaires étrangères n’a pas fait de commentaire dans l’immédiat.

Le Mali et ses voisins, le Niger et le Burkina Faso, ont noué des liens plus étroits avec la Russie, au détriment de l’ancienne puissance coloniale qu’est la France, du poids lourd régional qu’est le Nigeria et des États-Unis.

Mercredi passé en effet, la Suède avait mis un terme à l’aide au développement destinée au Mali dès cette année, en réaction à l’annonce par Bamako de la rupture de ses relations diplomatiques avec Kiev.

Le ministre suédois de la Coopération internationale au développement et du Commerce extérieur, Johan Forssell, a annoncé que la Suède mettra fin à sa stratégie d’aide au développement au Mali en 2024.

La Suède avait déjà fermé son ambassade à Bamako en raison de la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays.

Selon le ministre Forssell qui a fait un tweet mercredi 7 août, « il est impossible de soutenir l’agression illégale de la Russie contre l’Ukraine tout en recevant des centaines de millions de couronnes chaque année en aide au développement. »

La stratégie actuelle de coopération au développement de la Suède avec le Mali est financé à hauteur de 190 millions de dollars pour la période 2021-2025, dont 185,1 millions de dollars concernent l’Agence suédoise de coopération internationale pour le développement (ASDI) et 4,7 millions de dollars pour l’Académie Folke Bernadotte (FBA), l’agence gouvernementale suédoise pour la paix, la sécurité et le progrès.

Cette décision intervient après que le Mali a rompu ses relations diplomatiques avec l’Ukraine, accusant Kiev d’avoir soutenu les rebelles du CSP lors des affrontements du 25 au 27 juillet contre les forces armées maliennes.

Le porte-parole du renseignement militaire ukrainien, Andrey Yusov, a déclaré que l’Ukraine avait fourni des informations aux rebelles pour les aider à mener leur attaque contre les « mercenaires ».

Cependant, Yusov a nié ces propos lors d’une interview avec le Financial Times. De son côté, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, en visite à l’île Maurice, a affirmé que l’Ukraine ne s’oppose à aucun pays en dehors de la Russie.

Après la rupture des relations diplomatiques avec l’Ukraine, le Mali a ouvert une enquête via le procureur du pôle judiciaire contre le terrorisme pour des accusations de terrorisme, de complot et de financement du terrorisme. Selon le ministère public spécialisé, cette action vise à arrêter les auteurs et complices des faits incriminés.

En signe de soutien au Mali, le Niger a également annoncé la rupture de ses relations diplomatiques avec l’Ukraine.

La décision malienne de chasser l’ambassadeur suédois de son territoire prouve si besoin en est, que la nouvelle Afrique incarnée par les états de la confédération de l’AES ne se laissera plus piétiner par qui que ça soit.

Par Namalka Bozari ( contributeur Web) Tam-tam info News