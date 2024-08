Le président Traoré invite les jeunes Africains à se servir de leur énergie pour changer le monde.

«Les incompétents ont beaucoup de place aux côtés de l’impérialisme. Ils peuvent plomber le développement d’un pays, vous amener à douter de vous-mêmes», c’est en substance ce qu’a déclaré le Capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso lors de la journée internationale de la jeunesse.

Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a exhorté vendredi les jeunes Africains à utiliser leurs forces pour changer le monde.

« Nous devons profiter du temps qui nous est donné et utiliser l’énergie nécessaire pour changer positivement le monde », a déclaré le capitaine Ibrahim Traoré, rapporte l’agence de l’information du Burkina.

Le président du Faso s’exprimait vendredi à Ouagadougou face aux jeunes venus des 13 régions du Burkina Faso et des 54 pays d’Afrique pour commémorer la Journée internationale de la jeunesse.

Par ailleurs, le Chef de l’État a invité les jeunes à se départir des vices tels que la lâcheté, la trahison et l’incompétence, qui, selon lui, sont exploités par les impérialistes pour asservir les dirigeants africains dans le but d’exploiter les richesses de leur pays.

« Un lâche a toujours peur. Et lorsqu’on a peur, on devient esclave. Nos ancêtres n’ont pas été lâches ; c’est pourquoi nous n’avons pas peur et nous n’aurons jamais peur », a assuré le président du Faso.

« Des Africains ont été des traîtres pour que la traite négrière réussisse. C’est parce que des Africains ont été des traîtres que la colonisation a pu s’imposer en Afrique », a indiqué le Chef de l’État.

Pour lui, Patrice Lumumba de la République démocratique du Congo et Victor Biaka Boda de la Côte d’Ivoire ont payé le prix de la trahison dans leur combat contre l’impérialisme.

Concernant les incompétents, le président affirme qu’ils sont des alliés de l’impérialisme. « Ils peuvent freiner le développement d’un pays, vous amener à douter de vous-mêmes ».

Se référant au thème de l’édition, « Intégration, sécurité, paix et développement : rôle de la jeunesse africaine », le capitaine Ibrahim Traoré a démontré le lien entre intégration, sécurité et développement.

Pour sa part, le président de l’Union panafricaine de la Jeunesse, par ailleurs président du Conseil national de la Jeunesse burkinabè, Moumouni Dialla, a invité ses pairs à l’union, à la solidarité et à faire cause commune avec le Président du Faso pour la libération totale du continent africain.

Selon lui, le président du Faso est un leader qui inspire par son exemplarité et son patriotisme. Il est porteur d’un réel espoir pour la génération actuelle.

Jeune comme la majorité des africains, le président du Faso suscite un immense espoir auprès de la jeunesse qui aspire à un vrai changement en Afrique.

Le temps du panafricanisme vrai est venu, il faut balayer les stéréotypes négatives et les contre valeurs pour faire émerger une Afrique fière et décomplexée.

Des africains traîtres, valets de l’impérialisme ont trahi et continuent de trahir ce continent, il est temps de les balayer et de donner la place qui lui revienne de droit à la jeunesse combattante et décomplexée.

Par Tam-tam info News