Le Niger et la société Star Link signent un accord de fourniture d’internet ‘à haut débit

Au Niger, la connexion d’Internet est trop nulle et le débit est trop faible. Conséquence, l’accès à internet est très difficile et coûteux.

Pour permettre au pays de rattraper ce retard technologique, le gouvernement a signé un accord avec une société américaine pour permettre l’exploitation de la licence du réseau satellitaire star link au Niger.

Le Premier Ministre, Mahaman Lamine Zeine a supervisé, le mardi 29 octobre 2024, la signature d’un accord d’exploitation de la licence du réseau de technologie satellitaire Star Link au Niger.

Les documents de cet accord ont été paraphés par le Ministre de la Communication, des Postes et de l’économie Numérique Sidi Mohamed Raliou et le Directeur principal accès au marché de Star Link, Ryan GoodNight.Cette technologie va permettre au Niger d’avoir une connexion de très haut débit, en moyenne 200ms/mb par seconde, rapporte l’agence nigérienne de presse.

Pour Sidi Mohamed Raliou ‘’ c’est une activité qui va permettre au Nigér d’améliorer sa pénétration mobile et internet. Pour le gouvernement c’est une vraie prouesse très importante qui nous permettra de rattraper les retards et la fracture numérique au Niger, où toutes les contrées sont couvertes. La constellation des pieds de satellite de star Link va nous permettre d’avoir la connectivité et échanget des données partout au Niger ‘’.C’est également, a poursuivi le Ministre de la communication, ‘’ une étape très importante tant pour la modernisation, de nos administrations, de nos activités pour accompagner l’économie nationale et permettre à tous les acteurs économiques de travailler dans des bonnes conditions ‘’.‘’Nous avons quelques objections par rapport à la sécurité, mais nous nous sommes entendus sur le fait que la société va nous appuyer sur la sécurité mais aussi au niveau de la vérification de certains points ‘’ a-t-il laissé entendre. En effet ‘’ cette société Star Link va permettre au Niger de profiter des biens de cette technologie de trés haut débit, à un Coût très bas, ça permettra aussi d’avoir une couverture réseau assez élargie, parce que tout le territoire du Niger sera couvert par les satellites de Star Link ‘’.Le Directeur principal accès au marché Ryan GoodNight, quant à lui, s’est dit ‘’reconnaissant d’avoir cette opportunité d’apporter nos services ici au Niger, et nous sommes sûrs et certains que les services que nous allons offrir seront bénéfiques pour le pays ‘’.Star Link est une société du groupe Spacex, une société Américaine qui fait de la constellation de milliers de satellites h24 et 7J/7, qui permet d’avoir une connectivité haut début sur toute la planète.Notons que cette signature s’est déroulée en présence du chef d’état-major particulier du Président du CNSP, du chef d’état-major des armées, et des différents directeurs centraux du ministère de la communication.

A tamtam info nous recommandons à l’état d’être très vigilant par rapport à cette technologie, haut débit, surtout dans le domaine sécuritaire.

Une exploitation incontrôlée, en dépit de ses nombreux avantages peut avoir des conséquences fâcheuses pour la sécurité nationale.

Par Tam tam info News