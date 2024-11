Une délégation du FMI au cabinet du Premier Ministre

Après les évènements du 26 juillet 2023, le FMI comme beaucoup d’autres partenaires avait suspendu sa coopération avec le Niger. Mais après avoir constaté le sérieux du gouvernement nigérien dans la gouvernance socioéconomique et politique, le FMI a progressivement repris toute sa coopération avec le Niger.

Aujourd’hui une délégation de l’institution de bretton Woods séjourne à Niamey pour la revue de portefeuille.

Le Premier ministre de la transition du Niger, Ali Mahamane Lamine Zéine a reçu, le mardi 29 octobre 2024 à son cabinet, une délégation du Fonds Monétaire International (FMI) conduite par le chef de division adjoint pour le département Afrique, M. Antonio David, rapporte l’agence nigérienne de presse.

La revue des programmes d’appui du FMI était au centre des discussions. La délégation du FMI a également discuté avec le Premier Ministre Zeine de l’orientation des lignes directrices de cette mission qui porte sur la revue des programmes qui visent à renforcer la stabilité macro-économique, tout en ‘’jetant les bases de la croissance inclusive, mais également à promouvoir la résilience contre le changement climatique ‘’ a confié à la presse, M. Antonio David à sa sortie d’audience.

‘’ Nous avons également discuté des perspectives à long et moyen terme de l’économie Nigérienne pour atteindre les objectifs de développement des autorités ‘’ a-t-il ajouté soulignant que ‘’les impressions son très bonnes, les lignes directives sont très claires, et nous allons travailler ensemble avec les autorités du Niger pour pouvoir trouver un accord pour conclure les revues dans les plus brefs délais ‘’.

Par Tam tam info News