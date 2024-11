L’inscription au hadj 2024 débute aujourd’hui…

5 ème pilier de l’islam, le pèlerinage a toujours été un casse tête dans notre pays.

Mais depuis l’avènement du CNSP et la nomination de cheikh ben Salah à la tête du commissariat à l’organisation du hadj, les choses semblent évoluer positivement.

Le Commissariat à l’Organisation du Hadj et la Oumra du Niger (COHO) a annoncé, dans un communiqué publié, le mercredi 30 octobre 2024, le début des inscriptions pour le Hadj 2025. »Les inscriptions pour le pèlerinage Hajj2025 ouvertes pour les pèlerins des vols charters » indique le communiqué qui informe »la population nigérienne, que conformément au calendrier des activités du Hadj édition 2025/1446, fixé par le Royaume d’Arabie Saoudite, les inscriptions des pèlerins pour les vols charters débuteront, dans le système GAHO, demain, jeudi, 31 octobre 2024 à 9 heures et seront clôturées Insha’Allah, le mardi 31 décembre 2024, à 18 heures, délai de rigueur ». Aussi, le COHO invite »les candidats au Hadj de cette année 2025 à se faire enregistrer le plus rapidement possible dans les agences de leur choix » rapporte la même source, rapporte l’agence nigérienne de presse. »Le COHO compte sur la bonne et franche collaboration de tous les acteurs du Hadj et souhaite un Hadj Mabrour à tous » conclut le communiqué. Rappelons qu’en 2024, l’Arabie Saoudite a octroyé au Niger un quota de 15891pelerins. Le prix du hadj 2024, quant à lui, était fixé à 3.250.822 FCFA.

Il ne reste plus qu’à l’état de mettre de l’ordre dans la fourmilière des agences de voyages.

En effet, il y a trop d’arnaque dans ce secteur ultrasensible. Des escrocs se déguisent et créent des agences d’organisation du hadj et de la oumra alors qu’ils n’ont pas les compétences nécessaires. A vrai dire, parmi la centaine d’agences de voyages, il n’y a pas plus de 5 qui ont les moyens humains, financiers et la compétence pour l’organisation correcte d’un hadj.

La plupart vienne exercer dans ce secteur pour s’enrichir, le côté religieux est mis de côté.

Il est temps d’arrêter l’arnaque.



Par Tam tam info News