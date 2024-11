Le Président du CNSP reçoit une délégation Tchadienne…

Renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, tel est l’objet de la visite d’une délégation tchadienne au chef de l’état.

Le Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l’État, le Général de Brigade ABDOURAHAMANE TIANI a reçu, ce mardi 29 octobre 2024, une forte délégation Tchadienne conduite par Abderahman Koulamallah, Ministre d’État des Affaires Étrangères du Tchad, Envoyé Spécial du Président MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO.

Dans une déclaration faite devant la presse, le Ministre d’Etat tchadien a indiqué être « porteur d’un message du Président de la république du Tchad, Mr. MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, qui devrait lui-même effectuer ce déplacement, mais suite aux évènements douloureux qu’a connus mon pays avec les terroristes dans le lac Tchad, le Président de la république m’a chargé de transmettre toute sa sympathie, sa fraternité, sa solidarité pour le Président de la république, le gouvernement nigérien, mais aussi pour le peuple nigérien et leur exprimer toute sa solidarité dans la phase actuelle que le Niger traverse à la recherche de sa souveraineté et à la recherche de sa propre voix pour reconstruire son pays ».

Au cours de cet entretien, le chef de la diplomatie tchadienne a aussi abordé avec le Chef de l’Etat nigérien « les questions sécuritaires, puisque ces questions sont à l’ordre du jour et le renforcement de nos relations bilatérales ».

Notons, enfin, que l’audience s’est déroulée en présence du Colonel Ibroh Amadou, Chef d’État-major particulier du Président du CNSP, de Dr. Soumana Boubacar, Ministre, Directeur de Cabinet du Président du CNSP, de M. ALio Daouda, Ministre de la Justice, assurant l’intérim du Ministre des Affaires Étrangères, de l’Ambassadeur Illo Adani, Conseiller Chargé des Questions stratégiques et Diplomatiques du Président du CNSP et du Directeur Général de la Documentation et de la Sécurité Extérieure.

Le Niger et le Tchad deux pays frères et amis entretiennent d’excellentes relations dans tous les domaines.

Sur le plan sécuritaire, les deux armées ont à plusieurs reprises mutualisé leurs efforts pour combattre la nébuleuse Boko Haram.

Lors de l’invasion du Mali par une horde des terroristes venus de la Libye, les armées tchadiennes et nigériennes étaient en première ligne des combats.

Aujourd’hui, avec le retour en force de Boko Haram, probablement aidé et soutenu par la France, la mutualisation des moyens humains et matériels entre les deux armées est plus que nécessaire.



Par Tam tam info News