Hama Amadou, refus d’être un Nègre de Salon !

Pour comprendre le Patriotisme et la qualité d’Homme d’Etat chez Hama Amadou, il faut rappeler les conditions sociopolitiques , dans lesquelles il devrait se retrouver certainement placé , et régulièrement en France, pour échapper à l’adversité dans son propre pays : emprisonnements, menaces de mort, volonté d’humiliation etc.

Il était pour cette raison une cible de choix pour les Puissances étrangères usines de fabrication de Présidents en Afrique.

A la suite des Révélations de Bourgi sur les chantages, les coups bas des Dirigeants français , pour maintenir leur domination sur leur pré carré, on ne peut imaginer le

poids des fortes pressions psychologiques,et des contraintes multiformes que Hama Amadou à pu subir ou supporter .

Il était à la merci de la « Junte française » par ce que condamné à se réfugier en France.

On peut également soupçonner la grande intelligence de l’Homme pour ruser, gagner du temps , et faire comprendre qu’il ne peut accepter une Mission de perpétuation de l’exploitation bête de son pays.

La confirmation de la pratique de fabrication des Présidents pour les pays africains, a été faite par le Panafricaniste pourfendeur incisif de la France-Afrique, Pr Franklin Yamsi.

Il affirme qu’il a été approché par les Services spéciaux français , pour lui proposer la Présidence d’un pays africain, s’il acceptait de rentrer dans les rangs de

la France-Afrique.

Enfin nous avons encore, tous à l’esprit, les moyens de pression mis en œuvre contre les Autorités militaires résolument souverainistes qui ont pris le Pouvoir dans les pays du Sahel. avec « la solution ultime » de la guerre contre le Niger , soutenue avec un zèle honteux par des pays africains et leurs Alliés apatrides internes .

Pour le Patriote qu’il était, dans cette phase de l’histoire de son Peuple en lutte, Hama Amadou ne pouvait pas se permettre de rester dans la défensive pour sa survie. Il devait être àux côtés de ses Compatriotes debout derrière leur Armée pour sauver la Patrie.

En rapprochant les faits et les nombreux Complots contre Hama Amadou, on peut tirer une conclusion très claire: Hama Amadou avait été exclu de la liste des

Sous-préfets potentiels à soutenir pour devenir Présidents soumis à la France.

Avec l’avènement du CNSP , on comprend encore mieux pourquoi Hama Amadou ne pouvait pas être Président du Niger.

Les Impérialistes avaient compris qu’il n’accepterait jamais, tout comme les nouvelles Autres Militaires du Niger , d’être un Nègre de Maison.

Il devient évident que tout avait été constamment mis en œuvre, pour lui barrer la voie de la Présidence du niger. Malheureusement avec le soutien malsain des Compatriotes attachés à leurs intérêts égoïstes , et à défendre ceux de leurs Maîtres neo-colons.

Notre pays évoluait inexorablement vers une disparition programmée, puis une re-

colonisation par les Puissances impérialistes.

Enfin nous aimerions rappeler le slogan de la dernière campagne de Hama Amadou qui nous amène à dire qu’il était un Nigérien Tout Court.

À Nigerien Tout Court nous disons » le Niger au-dessous de Tout » . Hama lui disait » le Niger d’abord, le Niger ensuite et le Niger toujours « .

Ainsi donc , c’est un Grand Nigerien Tout Court, un Sahelo-africain Engagé qui s’en est allé.

Puisse Allah SWT lui Pardonner ses Péchés et lui Accorder Son Paradis Firdaouss comme Demeure Éternelle.

Labou sani nô, Zancen kassa né

Par Elhadj MAIGA Alzouma

Nigérien Tout Court