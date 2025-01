Le président Goïta reçoit les ministres du Développement de l’AES

A la veille du retrait effectif de l’AES de la CEDEAO, le président en exercice de la confédération de l’AES, le président Assimi Goita s’est entretenu avec une délégation des ministres en charge du développement de l’AES.

Le président de la Transition, le général d’armée Assimi Goïta a rencontré les ministres en charge du Développement de l’Alliance des États du Sahel (AES).

La rencontre de 3 jours au Mali entre Assimi Goïta et les ministres de l’AES s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route adoptée par les Chefs d’État de la Confédération en juin dernier à Niamey. Parmi les projets clés abordés, la création d’une banque régionale d’investissement, destinée à soutenir le développement économique et les infrastructures des pays membres, a été largement discutée. Des experts du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont déjà entamé des travaux préparatoires pour établir les bases de cette nouvelle institution financière, rapporte l’agence africaine de presse.

Nacanabo Aboubacar, ministre burkinabè de l’Économie, des Finances et de la Prospective, a souligné que l’Alliance des États du Sahel repose sur trois piliers fondamentaux : La défense, la diplomatie et le développement. Il a précisé que cette réunion de trois jours à Bamako, en présence des experts, vise à concrétiser les actions définies dans la feuille de route, notamment pour le pilier du développement. La rencontre avec le Président de la Confédération, le général Assimi Goïta, a permis de recevoir des instructions claires pour accélérer la mise en œuvre des actions concrètes au bénéfice des populations.

Le président Goïta a réaffirmé sa vision claire pour le développement de l’espace sahélien, exhortant les ministres à travailler de manière résolue afin d’assurer le développement pour le bien-être des populations. Cette initiative s’inscrit dans la continuité des efforts déployés depuis la création de l’AES en septembre 2023, visant à renforcer la coopération entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger.

La concrétisation de ces projets ambitieux témoigne de la volonté des États membres de l’AES de promouvoir un développement socioéconomique durable et de renforcer leur souveraineté face aux défis régionaux, à l’approche du retrait effectif de la Cédéao prévu pour le 29 janvier prochain.

Les défis étant énormes, le processus d’intégration de l’AES doit aller à la vitesse grand V.

Par Tam tam info News