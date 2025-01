AES, 28 JANVIER 2024 DATE DU DÉBUT DE LA LIBÉRATION TOTALE…

Plaise à Dieu , le 28 Janvier 2025 , cela fera un ( 1) An, que les pays de l’AES ont décidé de prendre en Mains leur Destin, en quittant irrévocablement la CEDEAO, devenue une Machine de répression économique , de domination pour le compte de Puissances étrangères impérialistes.

Notre pays le Niger, pourrait saisir cette célébration , pour suggérer une révision de la Charte de la Transition afin d’y insérer sans attendre, des Réformes institutionnelles dynamisantes pour avancer dans la Refondation.

En plus des Considérations générales prenant en compte la Vision du Président du CNSP, l’affirmation de la souveraineté du pays , et la défense de la Dignité et des intérêts du Peuple nigérien, la Révision de la Charte offrirait une opportunité pour introduire des Amendements institutionnels appropriés.

En décidant le 8 Janvier 2024 , de quitter la CEDEAO, l’AES a mis fin aux chantages et autres Complots multiformes concoctés à Paris, Abidjan, Abuja, Washington , visant à contraindre les pays de l’AES à renoncer à leur aspiration souverainiste, à leur lutte pour la défense des intérêts fondamentaux de leurs Peuples.

Cette Date est Historique. Un Frère Nigerien Tout Court estime qu’elle devrait être inscrite en Lettres de Diamant dans la Belle Histoire du Sahel. Elle doit être célébrée.

Au demeurant une des significations de L’évènement, est que la Charte de Transition classique, est dépassée. Elle n’est plus contraignante.

Elle avait été élaborée dans le feu de l’Action par le CNSP, pour doter le pays d’un Cadre d’organisation des Pouvoirs publics , et ce faisant obtenir une passerelle de négociation avec la CEDEAO.

Force est de reconnaître que la Charte de la Transition mérite d’être actualisée au regard des nouveaux Acquis de la lutte des Peuples sahéliens pour leur LIBÉRATION.

A ce sujet nous avons produit une Réflexion publiée pour souligner le déphasage entre la Charte de la Transition, et les réalités sociopolitiques produites par l’avènement de l’AES .

Il y a une nécessité de revisiter la charte de la Transition, pour la mettre en adéquation avec les mutations sociopolitiques intervenues depuis le 28 Janvier 2024 , date de départ des pays de l’AES de la CEDEAO.

Dans une Publication précédente nous avons identifié des Amendements possibles. Ils peuvent être complétés par d’autres suggestions. Et ce en confirmé avec l’exigence d’une endogenisation de notre effort de Réflexion.

Du CNSP

le CNSP doit être maintenu pour garantir la bonne marche là République.

2 Du Gouvernement et du CNT

Ces deux Institutions peuvent être érigées respectivement en Gouvernement de la Refondation ( GR ) et en Assemblée Nationale de la Refondation ( ANR) .

Encore plus

La révision de la Charte de la Transition serait une opportunité pour insérer des structures complémentaires susceptibles de mieux encadrer le processus de REFONDATION.

3.1. On pourrait par exemple suggérer une Cour Spéciale pour juger des Crimes économiques et atteintes à la sécurité de l’Etat .

Dans le même esprit on peut imaginer une 3.2.

Nous avions toujours estimé qu’une Agence de vérification des Contrats de partenariats entre l’État et divers Acteurs publics ou privés, pour remettre l’Etat dans ses Droits par une évaluation des manques à gagner, pourrait être envisagée. La Haute Autorité Nationale de l’AES, en remplacement du Comité National actuel chargé de l’AES. Il s’agit de hisser le Comité National au niveau de l’instance mise en place récemment au Burkina Faso. Une Structure de bonification du Statut de Chefferie Traditionnelle.

Par Elhadj MAIGA Alzouma