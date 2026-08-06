Le Président Tiani salue les résultats de la COLDEFF et demande la poursuite du recouvrement dans le respect de la dignité…

Le président de la République, chef de l’état, Son Excellence le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, a reçu en audience, le mercredi, le Bureau de la Commission de Lutte contre la Délinquance Économique, Financière et Fiscale (COLDEFF).

La rencontre, qui s’est tenue dans la salle du Conseil, s’est déroulée en présence des membres du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie.

Le Bureau de la COLDEFF a présenté au Chef de l’État le bilan de ses activités, portant essentiellement sur le recouvrement des avoirs de l’État.

Les données exposées font état d’un progrès significatif : au 16 août 2025, les montants recouvrés s’élevaient à 63 808 497 269 F CFA en numéraire, auxquels s’ajoutaient plus de 5 milliards F CFA en biens immobiliers.

Un an plus tard, au 5 août 2026, le total des recouvrements dépasse désormais 74 milliards F CFA, soit un gain de près de 12 milliards F CFA en numéraire sur la période, hors dation et hors biens immobiliers.

Saluant le travail accompli, le Président Tiani a encouragé la COLDEFF à maintenir son action avec détermination et rigueur.

Il a donné des instructions claires pour intensifier les efforts de recouvrement des avoirs dissipés, tout en insistant sur le respect de la dignité des personnes mises en cause. « L’objectif de la COLDEFF n’est pas d’envoyer les gens en prison.

La sanction de la COLDEFF est la sanction pécuniaire », a-t-il rappelé, réaffirmant la philosophie de la Commission centrée sur la réparation financière des préjudices causés à l’État.

Cette audience réaffirme la volonté des plus hautes autorités de renforcer la bonne gouvernance et la protection des ressources publiques, par des mécanismes de lutte contre la fraude et la délinquance économique qui privilégient le recouvrement et la réparation financière.

Toutefois, à notre niveau, nous pensons que lorsque la gravité des faits l’exige, il serait important et opportun d’appliquer avec rigueur la loi pénale afin d’assurer une justice équitable au peuple nigérien et de décourager les instincts des voleurs de l’état.

Tamtaminfo News