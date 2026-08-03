Rencontre régionale pour l’environnement : le Président Tiani reçoit les ministres burkinabè et malien à Maradi…

Le Président de la République, Chef de l’État, Son Excellence le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, a accordé une audience aux ministres chargés de l’Environnement du Burkina Faso et du Mali, en marge des festivités de la 3ᵉ édition de la Fête de l’Arbre, organisées à Maradi.

La rencontre, qui s’est tenue dans une atmosphère cordiale, visait à renforcer la coopération régionale autour des enjeux environnementaux partagés par les pays du Sahel, dont la lutte contre la désertification, la reforestation et la gestion durable des ressources en eau.

Elle s’est déroulée en présence du Colonel Maizama Abdoulaye, Ministre de l’Hydraulique, de l’Environnement et de l’Assainissement, et de M. Salim Mahamadou Gado, Directeur de Cabinet Adjoint du Président de la République.

Les échanges ont porté sur la mise en place d’initiatives communes pour promouvoir la plantation d’arbres, la protection des bassins versants et l’élaboration de politiques publiques concertées favorisant la résilience climatique des populations.

Parmi les pistes évoquées figurent l’échange d’expertises techniques, la coordination de programmes régionaux de reboisement et la recherche de financements multilatéraux pour soutenir des projets de terrain.

La tenue de cette audience à Maradi, cadre de la Fête de l’Arbre, souligne la volonté du Niger d’appuyer un dialogue régional concret sur l’environnement, en mobilisant acteurs étatiques et communautés locales autour d’actions tangibles.

Les ministres présents ont salué l’initiative comme une opportunité pour harmoniser les efforts et accélérer la mise en œuvre de projets transfrontaliers.

À l’issue de la rencontre, les parties ont convenu de poursuivre les consultations pour formaliser un plan d’action commun et d’explorer des mécanismes de coopération technique et financière.

Cette démarche s’inscrit dans la dynamique régionale visant à faire face aux défis environnementaux du Sahel par la solidarité et la coordination entre États voisins.