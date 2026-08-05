Le Ministre Bakary Yaou Sangaré reçoit le nouveau bureau du Haut Conseil des Nigériens à l’Extérieur et annonce la création d’une Maison de la Diaspora…

Le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur, Son Excellence Monsieur Bakary Yaou Sangaré, a reçu en audience, mardi 4 août 2026, le bureau central nouvellement élu du Haut Conseil des Nigériens à l’Extérieur (HCNE).

Composé de onze membres, ce bureau a été élu lors de l’Assemblée générale du HCNE tenue à Niamey du 30 au 31 juillet 2026. La rencontre avait pour objet une prise de contact officielle et la recherche de conseils et d’orientations auprès du Ministère de tutelle.

Le Ministre s’est félicité du bon déroulement des élections, saluant leur caractère calme et transparent. Il a rappelé les missions dévolues au HCNE, insistant sur l’importance de la représentation, de la protection et de l’accompagnement des Nigériens vivant à l’étranger.

Il a réaffirmé la disponibilité du Ministère à travailler en étroite collaboration avec le nouveau bureau pour promouvoir l’unité, la participation et le rayonnement de la diaspora nigérienne.

S’appuyant sur cet engagement, Son Excellence Bakary Yaou Sangaré a annoncé la création prochaine d’une Maison de la Diaspora, structure destinée à centraliser les services, les activités culturelles et les initiatives de soutien aux Nigériens de l’extérieur. Il a également confirmé la subvention habituelle de l’État au fonctionnement du HCNE, gage du soutien institutionnel permanent envers cette instance.

Au terme de l’audience, les deux parties ont convenu d’œuvrer de concert pour atteindre les objectifs qui leur ont été fixés, notamment le renforcement du lien entre la diaspora et la mère patrie, la facilitation des actions de développement portées par les Nigériens à l’étranger, et l’amélioration des mécanismes de protection et d’assistance consulaire.