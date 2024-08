L’ Ambassadeur du Nigeria reçu par le Chef de la diplomatie nigérienne.

Le Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’ Extérieur, M. Bakary Yaou Sangaré a reçu, dans l’après-midi du vendredi 09 août 2024 à son cabinet, l’Ambassadeur du Nigeria au Niger, M. Mohamed Sani Usman.

Au terme de l’audience, le diplomate nigérian a expliqué devant la presse avoir eu des échanges satisfaisants avec le ministre Sangaré sur les relations entre les deux pays, indiquant ainsi que ces échanges » s’avèrent nécessaires compte tenu de ce qui s’est passé ’’ entre les deux pays frères.

Le Niger et le Nigéria, a rappelé, M. Sani Usman, » sont deux pays frères et rien ne peut les séparer ’’ soutenant qu’il est donc primordial de régler les différends.

‘’Nous avons donc abordé ce sujet dans le but de parvenir à une entente, car nos deux pays entretiennent des relations fraternelles de très longue date, qui perdureront certainement à l’avenir car les pouvoirs changeront, mais le Niger et le Nigéria resteront toujours’’ a fait savoir l’Ambassadeur du Nigeria fondant enfin l’espoir que ces relations redeviendront comme avant.

Il faut rappeler que lors de l’entretien qu’il avait accordé à la télévision nationale, le président du CNSP, le général de brigade Abdourahamane Tiani avait accusé certains pays comme le Nigeria d’abriter sur leur sol des éléments subversifs et notamment des barbouzes français hostiles au Niger.

Aussitôt, le chef de la diplomatie nigériane a démenti cette information, alléguant que le Nigeria n’avait pas été colonisé par la France et donc son pays ne peut pas abriter des mercenaires français.

Rappelons que le Nigéria et le Niger partagent une longue frontière de plus de 1500km avec des populations qui entretiennent des relations de parenté de part et d’autre. Mais ces relations ont été écorchées un temps par les récentes sanctions de la CEDEAO, sous la présidence de ce pays frère instaurant ainsi un climat de méfiance entre les deux pays.