Les relations sino-maliennes élevées au statut de « partenariat stratégique », annonce le président Xi Jinping

Le président malien, président en exercice de la confédération des états du Sahel en séjour en Chine où il prend part au forum chine- Afrique a rencontré le président chinois Xi Jinping avec lequel ils ont fait le tour des relations sino- maliennes.

Le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, a annoncé lundi que les relations entre son pays et le Mali seront désormais portées au statut de « partenariat stratégique ».

Après une rencontre avec le chef d’État du Mali, le colonel Assimi Goïta, le président chinois Xi Jinping a indiqué que les relations entre le Mali et la Chine seront désormais élevées au statut de « partenariat stratégique ».

Pour le président chinois, il s’agit d’écrire une nouvelle page historique dans les annales de la coopération sino-malienne.

En conséquence, la Chine va poursuivre et intensifier sa coopération avec le Mali en l’accompagnant sur la voie du développement, conformément à ses réalités, a fait savoir le président Xi Jinping.

Pour sa part, le président Goïta a salué la décision de son homologue d’élever le niveau du partenariat entre les deux pays.

En rappel, le président malien séjourne actuellement à Beijing, en Chine, où il prendra part du 4 au 6 septembre 2024 au 9ᵉ sommet du Forum sur la coopération sino-africaine.

Le Mali et la Chine partagent les mêmes valeurs et principes, affirme le président Goïta

Le président malien Assimi Goïta a affirmé lundi que son pays et la Chine partagent les mêmes principes et valeurs, basés sur le respect de la souveraineté, la défense des intérêts de leurs peuples, la non-ingérence dans les affaires intérieures, et surtout le rejet de la manipulation liée aux questions des droits de l’Homme.

« Nous partageons les mêmes principes et les mêmes valeurs avec la République populaire de Chine, à savoir le respect de la souveraineté de nos États, la défense des intérêts de nos peuples, la non-ingérence dans les affaires intérieures, mais surtout le rejet de la manipulation liée aux questions des droits de l’Homme », a déclaré le président de la Transition du Mali.

Le chef de l’État malien a par ailleurs exprimé sa satisfaction quant à la coopération entre les deux États dans les domaines de la défense et de la sécurité, de la santé, de l’agriculture, ainsi que des infrastructures et de l’énergie.

Il s’exprimait le lundi 2 septembre 2024, à l’issue d’une audience avec son homologue chinois Xi Jinping.

