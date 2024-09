Forum 24: la Chine vitrine du monde

Le Premier Ministre, Ministre de l’Economie et des Finances, Ali Mahaman Lamine Zeine a quitté Niamey, hier, dimanche 1 septembre 2024, pour la République Populaire de Chine où il prendra part au Sommet Chine-Afrique à Beijing (Pékin) du 01 au 08 Septembre 2024, rapporte le service de communication de son cabinet.

Il est accompagné dans ce déplacementest du Général de Corps d’Armée, SALIFOU MODY, Ministre d’Etat, Ministre de la Défense Nationale, du Colonel-Major AMADOU ABDOURAHAMANE. Ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports ; de BAKARY YAOU SANGARE, Ministre des Affaires Etrangères,ler de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur , et du Dr SOUMANA BOUBACAR, Ministre, Directeur de Cabinet du Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie.

M. SEYDOU ASMAN, Ministre du Commerce et de l’Industrie ;

M. MAHAMANE LAOUALI ROUFAI, Secrétaire Général du Gouvernement ; et

M. BARIKOYE DJIBO, Directeur Général des Relations Bilatérales au ministère des affaires étrangères font également partie de la délégation du Premier Ministre.

Placé sous le thème « Joindre les mains pour faire progresser la modernisation et construire une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de haut niveau », le Sommet 2024 regroupera de nombreux dirigeants africains, ainsi que le président de la Commission de l’Union africaine, et leurs délégations, le secrétaire général de l’ONU comme invité spécial.

Les organisations régionales et internationales y participeront également en tant qu’observateurs.

La Chine accueille avec faste lundi des dirigeants de toute l’Afrique pour cinq jours de sommet destinés à approfondir les liens avec ce continent où les importants prêts de Pékin ont permis la construction d’innombrables infrastructures.

Des dizaines de dirigeants et délégations sont attendus pour ce sommet du Forum de la coopération Chine-Afrique prévu jusque vendredi et qui sera selon le géant asiatique le plus grand événement diplomatique organisé dans la capitale chinoise depuis la pandémie de Covid-19.

La Chine a envoyé ces deux dernières décennies des centaines de milliers d’ouvriers et d’ingénieurs en Afrique pour construire ces grands projets, et gagné un accès privilégié aux vastes ressources naturelles africaines, notamment le cuivre, l’or et le lithium.

Les prêts des banques publiques chinoises ont permis de financer de nombreuses infrastructures destinées à doper la croissance africaine (voies ferrées, ports, routes…) mais aussi soulevé des interrogations car ils ont également creusé l’endettement de certains pays.

La Chine, deuxième économie mondiale, est le premier partenaire commercial de l’Afrique. Le commerce bilatéral a atteint 167,8 milliards de dollars (151,8 milliards d’euros) au premier semestre 2024, selon les médias officiels chinois.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est arrivé tôt lundi matin à Pékin pour une visite de quatre jours en Chine, au cours de laquelle il se rendra également dans la grande métropole de Shenzhen (sud), capitale technologique du géant asiatique.

Il a rencontré dans la journée le président chinois Xi Jinping, a indiqué l’agence de presse officielle Chine nouvelle.

Les deux pays doivent signer des accords sur « le renforcement de la coopération économique et la mise en oeuvre de la coopération technique », selon le cabinet de M. Ramaphosa.

Les échanges commerciaux entre la Chine et l’Afrique du Sud, importante puissance économique du continent, ont atteint 38,8 milliards de dollars (35,1 milliards d’euros) en 2023, selon la présidence sud-africaine.

La Chine est très présente en RDC, où elle souhaite exploiter les ressources naturelles, notamment le cuivre, l’or, le lithium et les terres rares.

Les dirigeants de Djibouti (où se trouve l’unique base militaire chinoise à l’étranger) ainsi que ceux de Guinée équatoriale, du Nigeria, du Mali, du Niger bet d’autres pays sont également arrivés à Pékin dimanche et lundi.

Prêts en baisse

Les prêts accordés par la Chine aux pays africains l’an passé ont atteint leur niveau le plus élevé depuis cinq ans, selon une base de données réalisée par l’université de Boston. Les principaux pays emprunteurs étaient l’Angola, l’Ethiopie, l’Egypte, le Nigeria et le Kenya.

Mais le montant des prêts – 4,61 milliards de dollars (4,2 milliards d’euros) – est en net recul par rapport aux sommets atteints en 2016, où ils s’élevaient à près de 30 milliards de dollars (27 milliards d’euros).

Le sommet de cette semaine intervient sur fond de concurrence croissante entre les Etats-Unis et la Chine en Afrique, en matière d’influence politique et d’accès aux ressources naturelles.

Habitué à présenter le géant asiatique comme son principal rival, Washington met régulièrement en garde contre ce qu’il présente comme l’influence néfaste de Pékin sur le continent.

« Après le Sommet de Beijing 2006 du FCSA, le Sommet de Johannesbourg 2015 du FCSA et le Sommet de Beijing 2018 du FCSA, le prochain sommet est une autre heureuse réunion de la famille amicale de la Chine et de l’Afrique. Il est également le plus grand événement diplomatique organisé par la Chine ces dernières années avec la participation du plus grand nombre de dirigeants étrangers », annonce Chen Xiaodong, vice-ministre des Affaires étrangères chinois.

Ce sommet traitera, outre la cérémonie d’ouverture, de quatre réunions de haut niveau sur la gouvernance de l’Etat, l’industrialisation et la modernisation agricole, la paix et la sécurité, ainsi que la coopération de haute qualité dans le cadre de l’initiative « Ceinture et Route ». L’ordre du jour du sommet comprend également la huitième conférence des entrepreneurs Chine-Afrique et d’autres activités connexes.

A cette occasion, le Président chinois émettra de nouvelles idées et propositions pour la construction d’une communauté d’avenir partagé de haut niveau entre la Chine et l’Afrique et annoncera de nouvelles actions et mesures pour la coopération pratique avec l’Afrique, a déclaré M. Chen.

Notons également que le sommet de cette année forgera un vaste consensus entre les deux parties pour relever les défis et créer une plateforme pour le partage des opportunités de développement, a annoncé M. Chen.

Pour la Chine ce sommet est une occasion importante pour s’associer à l’Afrique dans la nouvelle marche de la modernisation, de porter la construction d’une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique à un niveau plus élevé et d’écrire un nouveau chapitre de l’amitié entre les peuples chinois et africain, tout en générant une forte dynamique pour faire progresser la modernisation mondiale, explique l’agence d’information Xinhua.

