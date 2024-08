Le président de la transition malienne, président en exercice de la confédération de l’aes prendra part le 2 septembre prochain au forum sur la coopération sino africaine qui se tiendra en Chine.



La Chine au même titre que la Russie est un allié sûr des états sahéliens.

Le président de la transition du Mali, le Colonel Assimi Goïta, se rendra en République populaire de Chine le 2 septembre 2024, rapporte l’agence africaine de presse..

Le Colonel Assimi Goïta participera au Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), prévu du 4 au 6 septembre 2024 à Pékin. Ce sommet, sous le thème « S’associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de haut niveau », réunira plusieurs dirigeants africains.

Les discussions porteront sur le renforcement des relations économiques et la signature d’accords de coopération entre la Chine et les pays africains.

Le Forum sur la coopération sino-africaine est un forum de discussion pour une plus grande coopération économique entre la Chine et l’Afrique.

Le FOCAC est une plateforme favorisant les relations entre les pays africains et la Chine. Selon le site officiel, le(s) FOCAC sont des : « conférence[s] qui [ont] pour buts de mener des consultations sur un pied d’égalité, d’approfondir la connaissance mutuelle, d’élargir les terrains d’entente, de renforcer l’amitié et de promouvoir la coopération ». Ces sommets, ou Conférences, réunissent : « les représentants de la Chine et des pays africains ayant des relations diplomatiques avec la Chine. Depuis, le FCSA s’est institutionnalisé progressivement pour devenir aujourd’hui une plateforme importante de dialogue collectif et un mécanisme efficace de coopération pragmatique entre la Chine et les pays africains amis et donner un bon exemple de la coopération Sud-Sud »1. Depuis 2015, la Chine déploie aussi à l’égard de l’Afrique une stratégie numérique ambitieuse dans le cadre du FOCAC2.

Depuis son arrivée à la tête de la transition en mai 2021, neuf mois après le coup d’Etat qui a renversé Feu Ibrahim Boubacar Keïta, le Colonel Goïta a limité ses déplacements internationaux, ne voyageant que dans des pays soutenant la transition malienne.

La première visite du chef de l’Etat malien en dehors du continent s’est faite en Russie, lors du deuxième Sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg les 27 et 28 juillet 2023. Il avait également effectué des séjours au Burkina Faso le 26 juin 2024 et au Niger, le 6 juillet 2024 pour participer au sommet qui a vu l’Alliance des Etats du Sahel passer à une Confédération.

Le déplacement en Chine s’inscrit dans une stratégie de renforcement des relations avec des partenaires clés. La Chine, qui a constamment soutenu le Mali, notamment sur les plans économique et sécuritaire, est un partenaire stratégique pour Bamako. La visite du Colonel Goïta à Pékin pourrait aboutir à des accords visant à renforcer ces liens, dans un contexte où le Mali cherche à diversifier ses partenariats internationaux.

La confédération des états du Sahel, actuellement présidée par le colonel assimi goita privilégié la coopération avec les états qui respectent la souveraineté des états sahéliens et qui oeuvrent pour une coopération gagnant gagnant.

