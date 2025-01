L’Université de Tahoua accueille la 7ème édition de la semaine de la science…

L’université de tahoua organise la 7 édition de la semaine de la science. Cette cérémonie a pour objet la promotion de la science afin de susciter chez les jeunes l’intérêt pour la science.

Le Secrétaire Général du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation Technologique, Pr Hamidou Talibi Moussa a présidé, le mardi 21 janvier 2025 au Campus II de l’Université Djibo Hamani de Tahoua, la cérémonie d’ouverture de la 7ème édition de la semaine de la science.

Le thème retenu pour cette édition est : « Apport de l’éducation et de la science au développement socio-économique et culturel ».

La semaine de la science, vise à sensibiliser le grand public sur le rôle et la place de la science dans la société dans l’optique de promouvoir la culture scientifique et de susciter la vocation scientifique chez les jeunes.

Pendant trois jours, sur l’agenda de cette rencontre scientifique, il est annoncé des conférences-débats, des projections de films documentaires scientifiques, des expositions d’équipements et produits de la recherche scientifique, mais aussi la mise en place du bureau de Jeunes Volontaires pour l’Environnement et des journées portes ouvertes de l’Université hôte.

Dans son intervention, le Secrétaire général du Ministère en charge de la Recherche a souligné que les sciences ne doivent pas être un domaine réservé, elles doivent être accessibles à tous, quel que soit l’âge, le parcours ou les origines. C’est pourquoi, a déclaré Pr Talibi, « depuis juillet 2023, le CNSP à travers son Programme de Résilience pour la Sauvegarde de la Patrie (PRSP) a mis l’accent sur le Développement inclusif du capital humain ».

Ce nouveau programme, a-t-il fait savoir, fait du développement de l’éducation et de la formation l’une de ses principales priorités. « Ainsi, la science, la technologie et l’innovation (STI) sont les moteurs reconnus de transformation, de croissance économique, du développement et d’emplois meilleurs », a-t-il rapporté

Evoquant le choix du thème de cette fête scientifique, Pr Talibi a indiqué que « ce n’est pas fortuit car l’éducation et la science sont les pierres angulaires sur lesquelles repose le développement durable de toute nation. Elles façonnent les individus, les communautés et les sociétés en créant les bases nécessaires à la croissance économique, à la justice sociale et à l’innovation », rapporte l’agence nigérienne de presse.

Il a, en outre, souligné que « la fête de la science est un événement crucial car elle ouvre non seulement les portes de la connaissance, mais elle permet également à chacun de nous de s’approprier les enjeux scientifiques contemporains. C’est un moment d’inspiration, de partages et de réflexions », a-t-il fait remarquer.

Quant à la Directrice générale de la recherche et de l’innovation technologique, Pr Aichatou Assoumane, elle a souligné l’importance de la science dans la vie quotidienne. Elle a, à cet effet, rappelé quelques découvertes scientifiques qui ont révolutionné le monde, précisant que la science produit des richesses, comme le prouve suffisamment l’exemple des pays développés.

Selon elle, au Niger, « une recherche scientifique aux problèmes qui nous caractérisent est nécessaire ». C’est pourquoi, a-t-elle informé, sa Direction a organisé un atelier à Dosso en vue d’identifier de façon participative 4 pôles thématiques de recherche et plus de 20 axes de recherche.

Elle a ensuite expliqué que la fête de la science va changer de nom pour être la semaine de la science, « qui est une animation scientifique censée être tenue tous les ans de façon tournante dans les Universités publiques du Niger sous le lead de la Direction générale de la recherche et de l’innovation technologique (DGRIT) ».

Pour sa part, le Recteur de l’Université Djibo Hamani de Tahoua, Pr Hamidou Youssoufa Daouda, il a d’abord expliqué que « la science oriente les économies, nous éclaire et nous guide Elle est immatérielle », avant d’évoquer les différents projets scientifiques pilotés par son Institution et qui, selon lui, « montre à suffisance l’intérêt que porte l’Université de Tahoua sur la recherche scientifique ».

Il faut noter qu’auparavant le Secrétaire général adjoint du Gouvernorat de Tahoua et l’Administrateur Délégué de la Ville de Tahoua ont tour à tour pris la parole pour souhaiter la chaleureuse et cordiale bienvenue aux participants dans la cité légendaire de l’Ader, avant d’exprimer leur profonde gratitude aux organisateurs pour le choix de la ville de Tahoua pour abriter cette semaine scientifique.

Peu après la cérémonie d’ouverture, le Secrétaire Général du Ministère de l’enseignement supérieur, accompagné d’une forte délégation, a visité les différents stands d’exposition des produits de recherche.

Depuis l’avènement du Cnsp, notre pays cherche à promouvoir les recherches scientifiques afin de booster les leviers du développement.

