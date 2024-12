Uranium : le français Orano privé de sa filiale au Niger?

Alors que le gouvernement français se dirige aujourd’hui vers une censure historique, le grand producteur français d’uranium Orano vient de prendre un uppercut au Niger.



Sans parler pour le moment de nationalisation, le Niger a pris le « contrôle opérationnel » de la filiale Orano au Niger.

» Durant le conseil administration de la Somaïr, qui s’est tenu le 3 décembre, le Niger a notamment refusé que la filiale du spécialiste français de l’uranium exporte sa production.

Dans un communiqué du mercredi 4 décembre, le spécialiste français de l’uranium, Orano, a affirmé que les autorités nigériennes avaient « pris le contrôle opérationnel » de sa filiale minière au Niger. «

Ornao, entreprise française spécialiste de l’uranium affirme avoir perdu le ‘’ contrôle ‘’ de la société des mines de l’Air, sa filiale minière au Niger.

La Somaïr serait sous la coupe des autorités nigériennes. Elles en ont pris le ‘’ contrôle opérationnel’’ a fait savoir Orano ce 4 décembre . Les machines de l’entreprise tournent alors que le groupe français avait décidé de suspendre les activités le 31 octobre.

C’était sans compter les plans des autorités nigériennes. Lesquelles retiraient à Orano le droit d’exploiter le gisement d’imouraren dont les réserves seraient de l’ordre de 200 000 tonnes d’uranium.

Depuis le début du bras de fer entre les gouvernements nigérien et français, la compagnie française, a constaté que plus de 1 000 tonnes de concentré d’uranium restent bloquées sur le site. Il s’agit de la production de 2023 et 2024.

Orano paie un lourd tribut à la crise entre Paris et Niamey.

Le courant ne passe plus entre les deux capitales depuis la chute de Mohamed Bazoum et l’avenement du Cnsp au pouvoir qui ne cache plus , son mépris pour Paris au nom de la Souveraineté nationale.

Les richesses du sous sol nigérien doivent profiter en priorité aux nigériens avait martelé le président tiani lors d’une de ses interventions.

Décidément, le président français Macron continu d’être un boulet gênant pour la France.

Par Tam tam info News