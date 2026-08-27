Algérie–Niger : S.E. Ali Mahamane Lamine Zeine à Alger pour renforcer un partenariat stratégique…

Dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre l’Algérie et le Niger, le Premier ministre nigérien, S.E. Ali Mahamane Lamine Zeine, est arrivé mercredi soir à Alger, à la tête d’une importante délégation ministérielle, pour une visite de travail de deux jours en République algérienne démocratique et populaire.

Cette visite marque une étape significative dans la volonté des deux pays de consolider un partenariat historique et d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération.

À l’aéroport international Houari-Boumediene, M. Zeine a été accueilli par son homologue algérien, M. Sifi Ghrieb, en présence de plusieurs membres du gouvernement algérien ainsi que de hauts responsables civils et militaires.

La délégation nigérienne comprend plusieurs ministres et hauts responsables en charge des secteurs stratégiques concernés par la coopération bilatérale.

Initiée sous l’impulsion des présidents Abdourahamane Tiani et Abdelmadjid Tebboune, cette visite s’inscrit dans une dynamique de rapprochement visant à donner un nouvel élan aux relations Niamey–Alger.

Les deux pays, liés par des relations historiques et une forte fraternité, veulent engager un partenariat renouvelé, pragmatique et mutuellement bénéfique.

Les entretiens prévus porteront sur plusieurs axes prioritaires : développement économique et social, sécurité et stabilité régionale, infrastructures, énergie et échanges commerciaux. Les deux parties souhaitent également renforcer la coopération en matière de sécurité et de lutte contre les menaces transfrontalières, afin de contribuer à la stabilité du Sahel et de la région ouest-africaine.

Sur le plan économique, Alger et Niamey examineront des projets de coopération pouvant accélérer la réalisation d’infrastructures clés, favoriser les échanges commerciaux et encourager des investissements bilatéraux. L’objectif est de créer des synergies concrètes pour impulser un développement durable et inclusif dans les deux pays.

La visite devrait également permettre d’identifier de nouvelles opportunités de partenariat technique et de formation, renforçant les capacités institutionnelles et humaines des secteurs publics nigériens et algériens.

Enfin, des discussions formelles sont attendues pour sceller des accords-cadres qui définiront les contours d’une coopération renforcée à moyen terme.

Alger et Niamey espèrent concrétiser des engagements tangibles qui illustreront la détermination des deux États à approfondir leurs liens politiques, économiques et sécuritaires. Cette visite de travail constitue donc une étape clé pour réaffirmer une alliance stratégique entre le Niger et l’Algérie, au service de la stabilité régionale et du développement commun.

Par Tamtaminfo News