Nicephore soglo et boni yayi attendus à Niamey…

“Je suis invité à nouveau par le général Tiani et j’irai la-bas ( Niamey avec le president soglo)”. Ainsi s’exprimait ce matin, l’ancien président béninois , boni yayi.

Cette visite vient à point nommé après le dégel des relations diplomatiques entre le Niger et le Bénin.

Elle interviendra surtout au moment où des deux de la frontière commune, les populations attendent impatiemment sa réouverture.

Le corridor Niamey – Lomé bien qu’ayant permis à notre pays de briser l’embargo inhumain de la CEDEAO contre le Niger demeure trop long et très risqué pour nos opérateurs économiques.



Une réouverture de la frontière nigero béninoise permettra certainement aux deux pays de retrouver les bonnes ententes d’hier.

Aujourd’hui avec les pires pénuries d’essence que connaît actuellement l’ensemble du pays, la réouverture de la frontière commune permettra sans nul doute à la sonidep d’acheminer en 48 heures le maximum de camions citernes et faire baisser la tension.

Pour les questions sécuritaires, les autorités nigeriennes et béninoises trouveront certainement les meilleurs moyens pour régler définitivement cette question cruciale.

C’est dire, que la seconde mission des sages béninois est très attendue des deux côtés.

Qu’Allah facilite et les accompagne.

Par Tamtam info News