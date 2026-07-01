“Niger et Tchad unissent leurs voix pour l’eau au Sahel : audience entre le Président Tiani et l’envoyée spéciale du Maréchal Déby”

Le président de la République, chef de l’État, son Excellence, Général d’Armée Abdourahamane TIANI, a reçu en audience le mardi 30 juin 2026 Son Excellence Madame Fatime Aldjineh Garfa, Ministre Déléguée auprès du Ministre des Affaires Étrangères, Chargée de l’Intégration Africaine et des Tchadiens de l’Étranger, et Envoyée Spéciale de S.E. le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, Président de la République du Tchad.

Au cours de cette entrevue, Madame Fatime Aldjineh Garfa a remis à Son Excellence le Président TIANI, une invitation officielle de la part du Chef de l’État tchadien pour participer à la Conférence Internationale sur l’Eau, qui se tiendra à N’Djamena les 15 et 16 juillet 2026.

La rencontre a permis d’aborder les modalités de la participation nigérienne et de renforcer la coordination bilatérale en vue de cet événement régional majeur.

Les entretiens ont porté principalement sur la nécessaire coopération entre le Niger et le Tchad face aux défis communs liés au climat et à la gestion des ressources hydriques. Confrontés à des pressions croissantes sur l’accès à l’eau, les deux pays ont réaffirmé leur volonté de parler d’une seule voix sur la scène internationale afin de promouvoir des solutions concertées pour le Sahel.

Cette initiative conjointe illustre la solidité des liens de fraternité et de coopération entre Niamey et N’Djamena et s’inscrit dans une dynamique régionale visant à mobiliser l’attention et le soutien international pour les enjeux hydriques et climatiques du Sahel.

L’audience s’est déroulée en présence de Son Excellence Monsieur Bakary Yaou Sangaré, Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur ; du Dr Soumana Boubacar, Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République, Porte‑Parole du Gouvernement ; et de Son Excellence Illo Adani, Ambassadeur, Conseiller Chargé des Questions Stratégiques et Diplomatiques du Président de la République.

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