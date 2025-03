Visite de travail et d’amitié du président ghanéen au Niger: L’axe Niamey – Accra se porte bien…

Le président ghanéen, John dramani mahama a achevé hier après midi sa visite au Niger.

Arrivé dans la matinée, à la tête d’une importante délégation, le président de la République du Ghana a été accueilli à la passerelle de l’avion présidentiel, par le chef de l’état du Niger, le général abdourahamane tiani entouré des membres du cnsp et du gouvernement.

Dans cette tournée diplomatique auprès des pays de l’AES, John Dramani Mahama poursuit ses efforts de médiation entre la Cédéao et le bloc sahélien, tout en consolidant les relations de coopération avec ces pays et en s’engageant avec ses hôtes contre la menace terroriste croissante dans la région.

Accueilli par le général Tiani, le président ghanéen poursuit ainsi sa tournée diplomatique auprès des pays membres de la Confédération des États du Sahel (AES), après un séjour de 24 heures au Mali.

Selon le communiqué conjoint publié à l’issue de cette rencontre, les deux dirigeants ont eu un entretien en tête-à-tête suivi d’une séance de travail élargie aux membres de leurs délégations respectives. Ces échanges, qui se sont déroulés « dans un climat de grande cordialité », ont permis d’aborder plusieurs sujets d’intérêt commun et de faire « un examen approfondi sur les défis qui se posent aux deux pays ».

Les deux Chefs d’État se sont notamment penchés sur la menace terroriste au Sahel et en Afrique de l’Ouest, réaffirmant « leur engagement à unir leurs forces pour combattre le fléau du terrorisme qui sévit depuis plusieurs années dans la sous-région et qui compromet la mise en œuvre effective de tous les programmes de développement ».

Le communiqué de presse conjoint indique que « cette visite au Niger s’inscrit dans le cadre de la tradition d’échanges et de consultations, en vue de renforcer davantage les liens d’amitié et de coopération agissante qui unissent les deux pays, depuis leur accession à la souveraineté internationale ».

Après avoir souligné que « les deux délégations se sont félicitées de la résilience, de l’engagement et du soutien apporté par les deux peuples à leurs dirigeants », la source de faire savoir que « les délégations se sont déclarées convaincues de la nécessité de renforcer la coopération au plan politique, économique, scientifique et culturel entre les deux pays et ont convenu d’accroitre les échanges mutuels à tous les niveaux, notamment à travers la tenue régulière des commissions mixtes de coopération ».

Cette coopération sécuritaire est d’autant plus cruciale que le Niger fait face à des attaques terroristes récurrentes depuis plusieurs années, particulièrement dans la région de Tillabéry, dans l’ouest du pays, régulièrement ciblée par des groupes jihadistes comme l’État islamique au Sahel et le JNIM affilié à Al-Qaïda. Si le Ghana est pour l’instant moins touché par le terrorisme, le pays reste sous la menace jihadiste, compte tenu de la présence de groupes armés dans le sud du Burkina Faso, qui mènent régulièrement des assauts dans des pays côtiers comme le Bénin et le Togo.

Cette visite s’inscrit dans une démarche plus large du président Mahama, qui, depuis son investiture le 7 janvier dernier, a multiplié les initiatives diplomatiques en direction de l’AES, notamment en plaidant pour un rapprochement entre la Cédéao et les trois pays qui ont officiellement quitté l’organisation régionale en janvier dernier.

Le communiqué souligne également la volonté commune de « renforcer la coopération au plan politique, économique, scientifique et culturel » et d’accroître « les échanges mutuels à tous les niveaux, notamment à travers la tenue régulière des commissions mixtes de coopération ».

À l’issue de cette visite, le président Mahama a invité son homologue nigérien à effectuer une visite officielle au Ghana, invitation que le général Tiani a « acceptée avec gratitude ».

Selon les sources officielles, le président ghanéen poursuivra sa tournée diplomatique avec une visite prévue à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, lundi 10 mars.

Par Tam tam info News