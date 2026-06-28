Niger, 26 Juillet 2023, la DATE PERMISSIVE de la REFONDATION

Trois ( 3) Ans. Le nombre 3 chéri par beaucoup de sphères mystiques, offre évidemment un espace-temps suffisant pour tenter une évaluation de la Marche de la Transition-refondation, et faire s’il y a lieu des suggestions d’amélioration de ladite Marche.

Aucune Œuvre humaine n’étant parfaite, nous devrions être toujours , dans l’humilité pour l’auto– critique, pour le bon questionnelent.

Le Contexte politique nouveau de Rupture d’avec les méthodes de gouvernance antérieures , nécessite des Réflexes de travail à acquérir, des cadres institutionnels nouveaux à gérer, ou encore des structures additionnelles à identifier, et à créer.

C’est pourquoi , et cela est dans la norme des choses, que nous rencontrions des difficultés dites de la Maladie infantile , caractéristique des Révolutions progressistes, à leur naissance .

Dans le cadre de la présente Réflexion-Contribution nous irons à l’essentiel, en fondant l’espoir que des cadres ou des instances appropriées, les approfondissent, si naturellement ils y trouvent de la matière intéressante .

De l’option historique pour la Souveraineté absolue

Survenant après ceux du Mali, du Burkina Faso, le coup d’Etat au Niger a surpris la France et ses Alliés internes et externes.

Au Niger également, le Collège militaire à la base du Coup d’Etat , le CNSP a rejoint la dynamique de REVENDICATION SOUVERAINISTE sur les Ressources naturelles, et sur le choix des Partenaires stratégiques.

Le CNSP a refusé de se soumettre aux diktats d’une Certaine Communauté internationale, pour ne privilégier que les intérêts premiers du Peuple nigérien, dont sa survie et son Droit à profiter de ses Richesses naturelles.

Devant cette posture résolument patriotique du CNSP, le Peuple Nigérien s’est rangé sans hésitation derrière son Armée , conférant de ce fait , une Légitimité au CNSP. Ce soutien s’est manifesté à travers des Mouvements populaires historiques, sur l’ensemble du pays, pour stopper une guerre annoncée , et pour soutenir également la volonté de rupture de gouvernance promise par le CNSP.

C’est la raison pour laquelle nous estimons que la date du 26 juillet 2023 ne peut disparaître de la liste des Moments marquants de l’histoire de notre cher pays.

C’est la Date de l’Evenement permissif de toutes les Étapes qui vont suivre, de la Marche de la Transition-refondation.

L’histoire doit retenir que c’est grâce au Peuple nigérien debout en Patriote derrière le CNSP, et fort du soutien militaire des pays Frères , le Mali et le Burkina Faso, que notre pays s’est libéré de l’agenda des Transitions classiques, pour se retrouver de plain-pied dans une phase de Refondation.

Une Grâce divine, nous permettant de conclure de manière endogène, une TRANSITION-REFONDATRICE.

De ce point de vue, la Refondation dans son acception objective du Terme, est d’abord un processus de Transition afin de concevoir les Réformes institutionnelles aptes à assurer à notre pays, une Gouvernance irréversible, vertueuse de rupture : Une Transition-refondatrice.

De la Refondation Progressite populaire ( la RPP ).

Nous estimons qu’il est important d’avoir une bonne compréhension de la dynamique politique déclenchée, afin de maintenir le bon cap, de pouvoir disposer à terme d’une philosophie concrète pour l’Action politique.

C’est pourquoi nous proposons le CONCEPT DE REFONDATION PROGRESSISTE POPULAIRE , la RPP .

Dans un contexte sociopolitique nouveau d’apprentissage des nouvelles normes de la Gouvernance de rupture, il y aura inévitablement des Moments d’hésitation dans l’Action publique, des Décisions politiques inopportunes, des phases de baisse de l’enthousiasme populaire.

Mais la Marche pour la Libération se poursuivra .

Il faut également tenir compte des contre-coups réactionnaires de la 6ème Colonne interne. . Elle sera toujours à la manœuvre pour tenter de maintenir la dynamique progressiste dans la routine, d’émousser tant que possible, l’élan progressiste, avec son credo du “tout va bien”,” la Refondation est en bonne Marche ” , des postures héritées dès pratiques politiciennes.

Elle offre sciemment ou non, des arguments et des moyens aux Ennemis de l’intérieur et de l’Exterieur

Des Besoins de clarification et de rectification

3.1 Du besoin de formaliser une philosophie politique pour l’Action et la Mobilisation

Au regard des Considérations générales ci-dessus rappelées , il ne faudrait pas tomber dans ce qui fut une faiblesse aliénante du Régime déchu, à savoir la suffisance adossée à un référentiel idéologique aux antipodes de nos Valeurs socio-culturelles fondamentales ( la Sacralité de la Famille, la Crainte du Seigneur des Mondes, l’humilité, le respect du Bien collectif, la solidarité fraternelle, etc. ).

Ils avaient oublié que nous sommes une Société de solidarité , et vie communautaire, profondément attachée à des Valeurs sociales fondamentales.

Ils ont compté sur les ” Foules” manipulables et opportunistes.

Ils ont ignoré le Peuple vrai, sincère, le Peuple du Cœur, comme celui qui, par exemple, était sorti pour empêcher la Guerre contre notre pays.

Ils ont imposé la Pensée unique, contraignant au silence, voire à la disparition toutes les Sources susceptibles de produire de l’intelligence stratégique . C’est cela la réponse à la question du Président Abdourahmane TIANI, qui s’interrogeait sur “où sont nos Intellectuels pour déconstruire le Discours de la JUNTE Française ? “.

Comme au Mali et au Burkina Faso, nous avons des Intellectuels éminents , des Hommes de Grande culture, des Patriotes capables de densifier le NARRATIF de COMBAT, de CONSTRUIRE les BONS

REMPARTS IDÉOLOGIQUES ANTI TERRO-MERCENAIRES .

Il suffit simplement de créer les conditions pour leur implication en Nigeriens Tout Court.

Notre capacité à produire de l’intelligence stratégique multiforme, nous ne cesserons de le rappeler, sera notre Arme pour trouver les Solutions et Réponses endogènes à toutes les formes de Menaces , ou de Contraintes.

Cela nous imposera par exemple, de Repenser la Structuration actuelle de notre Administration publique d’inspiration néocoloniale pour l’adapter aux exigences d’une Transition-refondatrice.

Au demeurant nous ne pourrions faire l’économie d’une Réflexion visant la formalisation d’une philosophie politique pour guider, et soutenir la Vision ” Sauvegarde de la Patrie “.

Au Burkina Faso depuis peu, ils disent d’un Manifeste sur la “Révolution Progressiste Populaire, la RPP “, au Mali, c’est le “Mali koura ” encore en conception avec une sous-composante le “Assimisme ” .

Au Niger entre divers Héritages politiques de l’indépendance à nos jours, nous pouvons aisément et légitiment concevoir une philosophie politique bâtie sur le triptyque REFONDATION , PROGRESSISME, POPULAIRE.

3.2. Du besoin de L’INCLUSIVITÉ SINCÈRE

L’intensité des Attaques de Terro-Mercenaires, et des Menaces, de façon frontale comme, du reste, l’avait prédit un Officier supérieur devant le CCR, nous impose la Mobilisation autour de notre Armée.

Nous devrions pouvoir allumer et maintenir allumer, un brasier si chaud que nous pourrions traversier ” l’hiver noir ” annoncé par le Président Ibrahim TRAORE. Nous enregistrons déjà les premières rafales de vents avec des attaques multiples sur Niamey .

Le brasier de l’union Sacrée des Cœurs dans la sincérité, la Fraternité vraie, est absolument possible , si nous décidions d’agir en “NIGERIENS TOUT COURT” PATRIOTES debout pour la SAUVEGARDE de la PATRIE.

Cela présuppose le dépassement des Egos, des préjugés aliénants , le courage politique pour poser les bonnes questions sur la Marche de la Refondation.

Le questionnement doit se faire sans tabou, à la fois sur les Instances ou Institutions d’encadrement de la vie sociopolitique , qie des méthodes et pratiques de gestion.

Par exemple qu’est-ce qui fondamentalement différencie un Ministère du Régime déchu, sur le plan de la gestion des Ressources humaines, de la définition des Tâches et l’engagement citoyen ,d’un Ministère aujourd’hui ?

Est-ce que la Transversalité idéologique liée à la Vision de la Transition-refondation se retrouve à tous les niveaux de l’Administration Publique ?

Dans le cadre des questionnements possibles, ne serait-il pas, par exemple , Bénéfique pour la conduite des Affaires Publiques de réfléchir à une Supra-Instance , un Collège Militaro-civil , chargé des Orientations politiques et stratégiques ?

Naturellement ces Compatriotes civils seront choisis au regard de leurs hautes contributions au développement socio-économique du pays, leur intégrité.

Il est reconnu que le Pouvoir use , et le CNSP aura besoin d’un Apport d’énergie par un tel canal.

Aussi les Ennemis de l’Intérieur et de L’extérieur n’auront plus d’argument pour cibler uniquement le CNSP.

Dans une Réflexion antérieure nous avions suggéré comme l’ont fait nos Frères du Mali, de provoquer une catharsis sociale sur le “Pardon et la justice sociale ” , afin de disposer d’une Charte politique d’orientation sur la question .

Toutes ces suggestions issues d’un Brainstorming succinct, sont faites pour montrer l’incontournablité de l’effort de Réflexion stratégique, pour susciter de façon indigène, des correctifs Bénéfiques pour la Marche de la Transition-refondatrice.

Le 3 ième Anniversaire de la Date Histoire peut être un Moment approprié pour conduire une véritable Réflexion stratégique d’évaluation du chemin parcouru, pour renforcer nos Défense pour la survie, et pour la création d’une capacité autonome de développement.

Le Concept de “REFONDATION PROGRESSISTE POPULAIRE ,RPP ” mérite d’être approfondi, nous assurer durablement d’une SYMBIOSE, d’une HARMONIE DES ÉNERGIES NATIONALES véritablement fecondantes.

Par Elhadj MAIGA Alzouma

