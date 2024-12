NIGER 🇳🇪 Toumba, Retour sur les Tirs de Semonce à Lomé…

Il ya des Moments dans la Lutte de Libération engagée depuis le 26 Juillet 2023, qu’il faut se remorer, pour apprécier sa rudesse, et le Rôle des Acteurs.

C’était lors du Forum sur la Paix de Lomé, intelligemment initié par le Togo, pour offrir une Fenêtre d’oxygènation politique aux États sous un embargo inédit , en termes de sanctions par la CEDEAO.

Le Message direct et clair du Général TOUMBA, sur la détermination des FDS et du Peuple nigériens pour combattre toute attaque contre le Niger, a ébranlé le Front polico-diplomatique de la CEDEAO et de ses Affidés.

De véritables tirs de Semonce diplomatiques qui ont contribué également à dissuader les Ennemis des notre pays.

C’est le lieu de rendre hommage au Général TOUMBA, parce qu’un Message c’est également l’Homme qui le porte.

En la matière nous avons découvert un Militaire décomplexé et Patriote.

Zantchen kassa né, Labou sani nô

Par Elhadj MAIGA Alzouma