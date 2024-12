Rencontre d’information entre le Premier ministre et le comité chargé de la rédaction du mémorandum des assises nationales

En prélude aux assises nationales, le Premier Ministre, Ministre de l’économie et des Finances, Ali Mahamane Lamine Zeine a rencontré, le mardi 03 décembre 2024, le comité chargé de la rédaction du mémorandum de ces assises, rapporte l’agence nigérienne de presse.

‘’Je voudrais noter qu’il a été demandé à chacune des 8 régions de faire venir les deux premiers responsables des comités régionaux, notamment le président et son rapporteur. Nous avons noté que chacune des 8 régions avait, suite à des concertations inclusives sanctionnées par un mémorandum. Ces mémorandums ont été transmis au niveau central, et ont fait l’objet d’un travail de synthèse, de compilation, et aujourd’hui ce document existe, il est important qu’on note, au-delà de ces régions, il y’a la diaspora qui a également fait ce travail de recensement de l’ensemble des préoccupations et de contributions ‘’ a rappelé le Premier Ministre selon qui cette rencontre vise ‘’à partager quelques points avec vous, notamment vous confirmez que le 02 octobre 2024, le chef de l’Etat, Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, le Général de Brigade Abdourahman Tiani avait signé un décret portant création de la Commission Nationale chargée de l’organisation des assises, c’est un décret qui a défini les attributs qui serviront à organiser réellement ces assises ‘’.

Notons que ce comité a été créé le 24 octobre 2024 par arrêté. C’est un comité technique qui aura pour mission de préparer un certain nombre de textes, dont l’un des plus importants effectivement est cette contribution qui remonte de l’intérieur du pays et de la diaspora ‘’ a-t-il précisé avant d’ajouter que ‘’ la rencontre de ce matin est également d’entretenir de quelques points des préoccupations que nous allons partager, il sera prévu une réunion où vous allez rencontrer ce comité technique qui est présidé par un représentant du secrétaire général du gouvernement avec des représentants des structures telles que la primature, la présidence, le ministère de l’intérieur, de la défense et de la justice ‘’

Au cours de cette rencontre, le comité a donné des détails du document de synthèse des mémorandums régionaux.

Le premier ministre a tenu à rappeler la situation dans laquelle était plongé le Niger après les évènements du 26 juillet 2023, et depuis son retrait de la CEDEAO, caractérisée par des sanctions classiques, le tout couronné par une menace de livrer une guerre physique par des attaques.

Le chef du gouvernement a rassuré les membres du comité que malgré cette situation l’Etat du Niger a réussi ‘’à reprendre la coopération avec l’essentiel de nos partenaires, multilatéraux ‘’.

Pour le premier ministre ‘’nous devrions être conscients des responsabilités qui sont les nôtres, expliquer à chacun des Nigériens ce que contiennent toutes les actions du gouvernement du CNSP, et aller clairement vers l’organisation de ses assises où les Nigériens vont être les maitres des échanges portant sur leurs destin‘’.

Cette rencontre a vu la participation du Ministre d’Etat, ministre de la défense, du ministre des affaires étrangère, du directeur de cabinet du premier ministre, du ministre directeur du cabinet du président du CNSP, des conseillers techniques du premier ministre, et les membres des comités des des 8 régions du Niger.