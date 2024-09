NIGER , De la Rupture de Gouvernance en cours

Après le Discours sur l’état de la Nation du Président Abdourahamane TCHIANI, à l’occasion de l’An un ( 1) de la Gestion des Affaires publiques par le CNSP, nous ne voyons pas l’intérêt de Bilans sectoriels à présenter au Peuple par les Ministres.

Comme nous l’avons souligné dans une Réflexion antérieure , on ne saurait parler de Bilan pour une ANNÉE de QUASI BLOCAGE MULTIFORME , avec des Contraintes economico-financières sans pareilles.

La Transition en réalité , n’a pas démarré véritablement . Pour ce faire nous aurions disposé d’une Feuille de Route clairement établie et confiée à un Gouvernement responsable devant un Parlement de Transition. Une Feuille de Route appuyée par un Programme de mise en œuvre.

Naturellement, il aurait été souhaitable qu’elle émane des Assises Nationales pour la Refondation de la République.

Au demeurant, la Transition n’est plus une course de vitesse, depuis notre départ de la CEDEAO.

Nous n’avons plus les chaînes esclavagisantes qui imposaient des choix de Gouvernance dite démocratique. Nous pouvons évoluer à notre rythme , et convenir de manière endogène des options polico-sociales qui conviennent à notre Peuple , à son épanouissement .

Toutefois en moins d’une Année, il faut souligner, pour s’en réjouir, des SIGNES MARQUANTS de RUPTURE sur le PLAN de la GOUVERNANCE d’avec les PRATIQUES des RÉGIMES PRÉCÉDENTS.

En effet, dans certaines Décisions prises par le CNSP, on peut lire une Volonté réelle de respecter un des de leurs Engagements affirmé dans leur Déclaration de prise du Pouvoir : Mettre fin à la gestion catastrophique des Régimes antérieurs et donc inscrire la gestion des Affaires publiques dans les sillons de la bonne Gouvernance , privilégiant ainsi, les INTÉRÊTS SUPÉRIEURS DU PEUPLE NIGÉRIEN avant toutes autres considérations.

Malgré les contingences économiques, le PRÉSIDENT TCHIANI et le CNSP, ŒUVRENT à l’ADOUCISSEMENT des CONDITIONS de VIE des NIGERIENS .

Sur ce chapitre il ya lieu de souligner avec force , la Baisse du Prix du carburant, l’attention particulière à l’organisation du Hadj qui fut une grande Réussite , la remise en état des routes stratégiques endommagées suite aux inondations , la socialisation de la Santé avec une réduction importante des coûts d’accès aux Services de Santé .

La CULTURE du RESPECT de la DIGNITÉ des NIGERIENS est également au Rendez-vous avec la prise en charge des programmes et autres mesures, sur des Ressources propres de l’Etat.

Dans le domaine de la sécurité et la stabilité du pays , une Initiative visant à stigmatiser,expulser et ou NEUTRALISER les APATRIDES ; les COMPLOTEURSS et autres FORCES HOSTILES de l’intérieur et de l’extérieur . Une Ordonnance à été signée à cet effet, par le Président du CNSP.

La MALVEILLANCE CONTRE NOTRE PAYS, CONTRE SON PEUPLE de la part de Concitoyens NE RESTERA PLUS IMPUNIE .

Des Concitoyens n’avaient ils pas invité des Puissances étrangères à bombarder notre pays, à nous faire la Guerre ?

Ces garde-fou securitaires sont d’autant plus salutaires , que la situation de déstabilisation du Burkina Faso vient nous convaincre davantage de la pertinence de cette LOI de SAUVEGARDE de la PATRIE .

Elhadj MAIGA Alzouma

Nigerien Tout Court

Sahelo-africain Engagé