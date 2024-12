NIGER, Du Forum National pour la Refondation

Pour avoir conduit une Réflexion relativement abondante sur le Dialogue National Inclusif (DNI-2R) , devenu Forum National Inclusif en perspective, et avoir fait beaucoup de suggestions et Contributions inspirées des Expériences maliennes en grande partie et gabonaise, nous n’avons pas voulu faire plus, depuis la mise en place d’un Comité chargé de proposer un Document de base pour lesdites Assises.

Au regard de certaines inquiétudes exprimées ci et là par certains Compatriotes, il nous est apparu nécessaire de rappeler et de partager certaines considérations, qui nous semble pertinentes à avoir constamment à l’esprit.

Il s’agit pour nous tous de nous assurer que les Assises Nationales de la Refondation, répondront à l’Attente légitime des Filles et des Fils du Niger .

Le processus de Refondation de l’Etat est d’abord l’affaire du CNSP, avec à sa Tête le Président du CNSP, le Général Abdourahmane Tchiani .

Ils ont librement choisi de proposer au Peuple Nigérien, la tenue d’un Dialogue National Inclusif (DNI-2R),comme démarche novatrice pour lui permettre de prendre son Destin en Mains. La Refondation devient également l’affaire de tous les Nigeriens, au regard des Enjeux combien importants pour le Devenir et l’avenir de notre pays. Depuis le départ du Niger de la CEDEAO, la tenue du Forum n’est plus une étape urgente ou obligatoire pour conduire la gestion de L’Etat.

La contrainte d’organisation des Élections pour les Élections, pour sortir de la Transition n’existe plus. Dès lors comme nous le rappelons souvent, la Transition n’est plus une course de vitesse. Comme dirait le philosophe, il faut arrêter à point. Il est essentiel de réussir l’organisation du Forum, de façon à obtenir une Feuille de Route, avec les principes appropriés pour conduire le processus de Transition-refondation. Du Conseil National de Transition, CNT

Pour être en phase avec le maillage institutionnel de l’AES,la mise en place du Conseil National de Transition ( CNT) , une instance pour légiférer , nous semble prioritaire. Le CNT n’est pas tributaire des conclusions des Assises, sauf si le CNSP demande que le Forum traite de ladite structure notamment la qualité des Membres et autres critères de leur choix. Dans les Transitions politiques qui ont organisé des Assises similaires , des Membres du Parlement de Transition représentaient ladite Institution aux Assises.

Concernant le CNT, nous y avons consacré des Tribunes consultables sur les Médias qui nous ont fraternellement ouvert leurs colonnes . Nous profitons de ce Rappel pour leur renouveler notre profonde Gratitude. Du Comité technique préparatoire .

Il y a effectivement des difficultés pour dépasser les nuances sémantiques : un Comité National d’organisation du Forum, un Comité technique ad’hoc pour produire un Mémorandum, une synthèse des Contributions reçues de certaines Entités régionales de l’intérieur du pays, et de la Diaspora ?

En Nigerien Tout Court privilégiant d’abord l’intérêt supérieur du Niger avant tout, l’essentiel c’est d’avancer.

Donc il faut retenir simplement que les Assises seront convoquées très prochainement, et pour cela il faudrait bien un travail technique en amont de formulation du format , et d’un minimum de documents pour soutenir les échanges. De la Communication autour de la démarche .

Il y a incontestablement un déficit de communication autour du chantier, voire de lisibilité.

Aucune confidentialité ne justifie qu’il n’y ait pas d’explication à fournir sur les Termes de Référence de la Mission du Comité Technique, dès lors que le Premier Ministre a procédé à son installation.

Au regard de l’importance du Forum dans les Engagements pris par le CNSP, il lui revient de communiquer sur le Dossier, de s’en approprier, de lui donner un Encrage institutionnel fort et lisible : une Institution en charge de la Refondation rattachée à la Présidence du CNSP. Il faut une Tutelle administrative claire. Des conditions minimales pour le succès .

Depuis que nous nous sommes investis dans l’éveil citoyen à travers le CONCEPT de NIGERIEN TOUT COURT, déjà sous le Régime déchu, nous sommes arrivés à deux conclusions importantes, des principes pour guider l’Action politique au Niger.

8.1. Le Peuple nigérien n’est pas dans l’ostention, l’exubérance.

C’est un Peuple de grande Foi et donc fans de la pudeur . Aussi la grande majorité de nos Concitoyens sont attachés à la sincérité des Relations humaines, et à la justice.

Naturellement ce sont eux qui sont sortis massivement partout, la nuit, le jour pour être debout contre la Guerre, et servir de bouclier si nécessaire aux FDS.

Ce Peuple est donc un adepte du silence dans l’abnégation .

Pour le faire bouger, le faire adhèrer à tout ce qui est en cours ou à venir, comme le Forum National Inclusif, il a besoin que le CNSP lui parle, lui explique par les canaux appropriés, mais pas par Délégation avec des Structures pas nécessairement représentatives de la légitimité populaire.

La légitimité a été conférée au CNSP de fait. Donc cette dimension de la communication politique du CNSP doit être précieusement soignée et préservée .

8.2. Mettre en avant aux côtés du CNSP des Femmes et de Hommes dont les parcours sociopliques sont rassurants, des Nigeriens dans lesquels ils se retrouveront en termes de valeurs sociales fondamentales.

C’est pourquoi l’inclusivité ne doit pas être prise dans son sens premier, simple. Elle doit être un principe dynamisant qui visera à chercher , et à associer des Nigeriens de valeurs aux dynamiques en cours, en décourageant la médiocrité dénoncée du reste par le Président Tchiani.

Nous devons constituer sans attendre notre Forteresse de Hauts Témoins, des Personnes Ressources de grande qualité pour traverser cette phase historique vitale, mais de l’Histoire de cher pays le Niger, dans une AES libre et prospère.

Par Elhadj MAIGA Alzouma