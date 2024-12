” Les décisions du Niger qui concernent le Niger et son peuple sont prises au Niger et par des nigériens et nulle part ailleurs”, déclare le président Tiani

Le Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la patrie, le général Abdourahamane Tiani s’est adressé hier, à la Nation à la veille du 66ème anniversaire de la proclamation de la République du Niger.

Fidèle à ses habitudes, droit dans ses bottes, il a été direct, déterminé, engagé et ferme en abordant toutes les questions intéressant la vie de la nation.

Après avoir rappelé le contexte de la proclamation de la fête de la République et les réalisations de ces devanciers, il s’est longuement attardé sur les évènements du 26 juillet 2023 et leurs conséquences sur la vie de la nation. Les ennemis du Niger ont tout essayé pour déstabiliser le Niger, le ramener dans leur giron, mais peine perdue.

C’est pourquoi en ces moments solennels, ce 17 décembre 2024, le président Tiani a rendu hommage aux Forces de Défense et de Sécurité et salué la résilience et le patriotisme du peuple nigérien.

« Je rends un vibrant hommage à nos vaillantes FDS qui, souvent au prix du sacrifice suprême, protègent l’intégrité de notre territoire et assurent la sécurité ainsi que la stabilité de notre pays », a déclaré le Président du CNSP qui a exprimé toute sa compassion et son soutien aux veuves et orphelins des victimes de l’insécurité.

« C’est également le lieu de rendre un vibrant hommage à l’ensemble du peuple nigérien, nos concitoyens des villes, des campagnes et de la diaspora », a poursuivi le chef de l’Etat.

« J’aimerais ici vous dire que je sais ce que vous êtes en train d’endurer, en termes de privation et de vie chère », a fait savoir le Général Tiani qui a dit mesurer « les sacrifices que vous êtes en train de consentir pour notre dignité retrouvée, pour la souveraineté de notre patrie et pour que notre cher pays, le Niger, reste debout dans l’indépendance ».

Le chef de l’Etat a également salué la résilience, le courage dans l’épreuve, le patriotisme et le sens de l’histoire en décidant qu’il vaut mieux la dignité dans la souffrance au confort dans l’asservissement, avant de réitérer son serment solennel de »ne jamais trahir les aspirations du peuple et d’œuvrer, ensemble, à la réalisation des objectifs communs d’indépendance, de paix, de sécurité et de progrès pour le bonheur de tous.

« D’ailleurs, les nombreuses contributions citoyennes au fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, malgré les difficultés du moment en sont un des signes les plus éclatants », s’est réjoui le Président Tiani pour qui « elles sont la preuve de notre engagement collectif à faire désormais ce que nous pouvons pour notre pays. C’est là votre nouvel état d’esprit que je salue et pour lequel la patrie vous est, toutes et tous, éternellement reconnaissante ».

« Je tiens à vous assurer que votre engagement et vos efforts commencent à porter leurs fruits : celui de la dignité et de la souveraineté retrouvées d’un Niger nouveau dans lequel les Nigériens sont maîtres de leur destin », a rassuré le Président Tiani.

Pour rompre avec les pratiques désuètes du passé, le Président du CNSP, le Général de Brigade Abdourahamane Tiani a réaffirmé la redevabilité de chacun, gouvernants et gouvernés, devant le peuple nigérien.

Rappelant les événements majeurs ayant marqué la vie de la nation depuis le 26 juillet 2023, le chef l’Etat d’indiquer qu’au plan international, « nous avons créé une alliance avec des pays avec lesquels nous avons la même histoire, la même trajectoire, les mêmes défis, les mêmes peuples et les mêmes aspirations : l’Alliance des Etats du Sahel qui nous unit au Burkina Faso et au Mali, deux pays frères qui sont résolument à nos côtés ».

Selon le Président du CNSP, « cette alliance qui a évolué en Confédération AES depuis le Sommet historique de Niamey le 6 juillet 2024 et qui a vocation dans un proche futur à se transformer en fédération, va nous permettre de sécuriser notre espace commun et nous engager véritablement sur la voie du développement ».

« Ensuite, nous avons décidé de diversifier nos partenaires et d’inscrire désormais nos relations diplomatiques dans le principe de respect mutuel, d’égalité souveraine et d’un partenariat sincère, équilibré et gagnant-gagnant qui prend en compte les intérêts de notre pays », a rappelé le chef de l’État qui a saisi l’occasion pour remercier, au nom du peuple nigérien, les pays amis et frères qui ont fait preuve de compréhension et d’amitié sincère avec le Niger en ces moments difficiles.

« Sans les citer, ils se reconnaîtront tous et savent qu’ils peuvent aussi compter sur le Niger », a indiqué le Chef de l’État.

Au niveau national, « j’ai défini un cadre stratégique de gouvernance pour la transition intitulé ‘‘Pour le Niger LAABU SANNI NO ZANCEN KASA NE ’’ qui se décline en 4 axes », a annoncé le Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie.

Il s’agit notamment du renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale , de la promotion de la bonne gouvernance, du développement des bases de production pour la Souveraineté économique et de l’accélération des réformes sociales.

« D’autre part, j’ai élaboré des lettres de missions pour les membres du Gouvernement », a fait savoir le Président Tiani avant de préciser que « chaque département ministériel va rendre compte le moment venu de l’exécution des missions à lui confiées et les conséquences en seront tirées ; cela, en toute responsabilité : il s’agit de notre devoir sacré de redevabilité envers le peuple nigérien ».

« En tout état de cause, à un moment ou à un autre, chacun rendra compte de ses actes devant le peuple, devant l’histoire et devant son créateur et c’est aussi vrai pour les Gouvernants que pour les agents publics, les pères de famille et chaque citoyen », a déclaré le Chef de l’État.

S’agissant des médias haineux et autres réseaux sociaux , le Président du CNSP a invité tous les Nigériens à se départir des messages mensongers, diffamatoires et haineux sur les médias et autres réseaux sociaux.

Selon lui ces messages sont contraires à nos valeurs traditionnelles et religieuses.

En effet, « ils participent à nous distraire pour nous éloigner du vrai débat public sur nos intérêts vitaux et stratégiques, à un moment où nous sommes véritablement en guerre contre nos ennemis qui tentent par tous les moyens de briser notre vivre ensemble pour empêcher notre marche résolue vers le progrès ».

« C’est dire que l’heure est plutôt à la vigilance pour déjouer la campagne d’intoxication et de désinformation entreprise par les sponsors du terrorisme au Sahel pour saper le moral de nos troupes, inciter à la haine ethnique et briser notre cohésion sociale héritée de nos ancêtres » .

Évoquant la question de la CEDEAO, le Président Tiani a déclaré que le retrait des États de l’AES de la CEDEAO est »une décision irréversible, car longuement et mûrement réfléchie ».

Il a rappelé à cette occasion que « notre pays a décidé, avec nos deux autres pays frères, le Burkina et le Mali de quitter la CEDEAO », précisant qu’il s’agit d’une »décision irréversible, car longuement et mûrement réfléchie ».

« Elle s’inscrit dans la démarche de reconquête de notre souveraineté pleine et entière, condition indispensable à notre sécurité et à notre développement, dans le cadre de l’AES. Aussi, elle a le mérite d’avoir enlevé définitivement aux puissances étrangères et leurs valets africains tout moyen et toute légitimité pour nous faire la guerre, à travers la CEDEAO, instrumentalisée et détournée, depuis plusieurs années, de ses nobles objectifs », .

« J’aimerais par conséquent rassurer tous les Nigériens et, au-delà, tous nos concitoyens de la Confédération AES que la sortie de la CEDEAO n’entrainera pas le chaos pour nos pays et leurs nationaux », a rassuré le Président Tiani.

Selon le Chef de l’Etat, « le Niger et notre Confédération continueront à entretenir de bonnes relations de voisinage et de coopération avec tous les pays de notre région Ouest-africaine ; comme c’est le cas d’ailleurs avec les 42 autres pays africains membres de l’Union Africaine et les quelques 180 pays membres de l’ONU, épris de paix et de justice ».

« En tout état de cause, je tiens à rassurer nos Concitoyens de la Confédération AES que toutes les dispositions seront prises pour parer à toute éventualité », a rassuré le Président du CNSP.

Évoquant la stratégie des ennemis de la nation,

Le Général de Brigade Abdourahamane Tiani, a dénoncé cette stratégie cynique mise en place par les ennemis du Niger pour mettre le pays à genoux.

Il a d’abord rappelé que « la célébration de l’anniversaire de la proclamation de notre République intervient, cette année, dans un contexte particulier marqué par l’affirmation par le peuple nigérien de sa souveraineté suite à la prise de pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité regroupées au sein du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) »

Et depuis lors, »notre pays fait face à une adversité totale d’un côté, de la part de tous les acteurs externes qui voudraient nous voir revenir dans leur giron ; et de l’autre, des traîtres internes qui se sont compromis avec les intérêts étrangers et se sont adonnés à l’accaparement frauduleux de nos ressources publiques ».

« Dans ces conditions, nous sommes à un tournant décisif de l’histoire de notre grand pays. De notre détermination individuelle et collective, de notre résilience ainsi que de notre capacité à travailler dans l’union et la solidarité dépendent la survie même de notre pays ainsi que la réalisation de nos aspirations légitimes à un avenir meilleur », a souligné le Président Tiani.

« Le moment est certainement venu de vous entretenir solennellement de la stratégie cynique mise en place par nos ennemis pour mettre notre pays à genoux et le soumettre », a indiqué le Chef de l’État.

« D’abord, sous le coup de la surprise et de la colère, nos ennemis, comme vous le savez, ont décidé d’un embargo inédit et inhumain contre le peuple nigérien pour donner à leur agression militaire contre notre pays toutes les chances de réussir », a rappelé le Président qui s’est réjoui du fait que « la suite des évènements est connue de tous : notre grand peuple, soutenu par ses frères du Burkina et du Mali, a su victorieusement y faire face avec dignité, résilience et détermination », s’est félicité le Président du CNSP.

Ainsi, a-t-il ajouté, « face à leur échec, au lieu de s’inscrire dans la marche de l’histoire en cours au Sahel, en prenant notamment acte de notre choix politique, nos ennemis, nostalgiques de leur position de puissance néocolonialiste et déterminés à défendre leurs intérêts, ont élaboré avec la complicité de certains Nigériens et des Africains renégats, une nouvelle approche méthodiquement articulée autour de plusieurs actions ».

« Il s’agit notamment d’une cabale médiatique organisée contre le Niger, ses pays frères ainsi que leurs dirigeants à tous les niveaux, d’une approche machiavélique pour saper la cohésion entre les membres du CNSP d’une part et d’autre part, entre le CNSP et son Gouvernement, avec la complicité de certains Nigériens et une campagne diplomatique auprès de tous les pays et autres institutions sous régionales, régionales et internationales pour diaboliser et isoler notre pays », a dénoncé le Président du CNSP.

« Il s’agit également d’une guerre financière et économique pour étouffer notre pays, tout en prenant le soin d’annoncer formellement la levée de leur embargo, des actions ciblées pour agiter le front social avec la complicité de quelques acteurs politiques et de la société civile, des démarches pour diviser notre peuple et pousser certaines Communautés à se rebeller contre l’autorité de l’Etat, l’installation de bases militaires, d’unités mixtes de déstabilisation et de cellules de renseignement dans certains de nos pays voisins dans une stratégie sordide d’encerclement du Niger et des pays de la Confédération AES pour nous maintenir en permanence sous pression sécuritaire ; et enfin, la formation, le renseignement, le soutien financier et matériel à des groupes terroristes ainsi que leur encadrement et accompagnement sur le terrain des opérations .

Le Chef de l’État rend hommage à tous ceux qui se mobilisent pour défendre la dignité et la souveraineté du « Au terme de mon allocution, je tiens à rendre un hommage sincère et mérité à tous ceux qui se sont mobilisés et qui continuent de se mobiliser, pour défendre notre dignité et notre souveraineté », a déclaré le Président du CNSP dans son message adressé a la Nation ce jour 17 décembre 2024.

« Ainsi, c’est sur votre ferme engagement que repose la réussite de nos projets pour le Niger ».

Il a par ailleurs prié pour le repos éternel des âmes de nos frères et sœurs, militaires comme civils, victimes du terrorisme et un prompt rétablissement aux blessés.

« A tous, sachez que votre sacrifice et vos efforts ne seront pas vains, car le Niger est sur la bonne voie, celle du progrès pour tous ses fils », a-t-il fait savoir avant « d’inviter chaque Nigérien à se forger l’intime conviction que le Niger est notre bien commun ».

« Il nous appartient à tous et non pas à une quelconque puissance étrangère ou à une quelconque organisation régionale ou internationale », a rappelé le Président du CNSP, Chef de l’Etat, selon qui « il revient par conséquent, à nous, Nigériens, et à nul autre individu, pays ou organisation, non seulement, de protéger notre pays pour le hisser haut, au niveau des pays prospères, mais également, d’en tirer la détermination pour ne céder à aucune menace et à aucune injonction d’où qu’elle vienne ».

« Intégrons donc définitivement que le Niger, terre de nos ancêtres, est éternel et que les difficultés de l’heure sont nécessairement passagères », a ajouté le Président Tiani.

A l’endroit des ennemis du Niger, le Président Tiani rassure que « leurs intrigues, leurs sursis en espérant que la Confédération AES s’effondre dans les mois à venir ainsi que leurs plans sataniques de déstabilisation échoueront sans aucun doute, face à votre détermination et avec l’aide d’Allah ».

Enfin, le Président du CNSP a souhaité « en ce moment où le regard des Nigériens est tourné vers les compétitions de notre lutte traditionnelle qui est à sa 45ème édition, une belle KOKOWAR GARGAJIYA à tous, que le meilleur gagne et que les Nigériens fraternisent dans leur diversité culturelle et la sécurité, car c’est ainsi que le Niger gagnera ».

Par Tam tam info News