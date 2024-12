Interventions des ONG étrangères au Niger : Plus de 157 Milliards mobilisés et dépensés, 6 767 emplois permanents et 17 597 emplois temporaires créés en 2023

Le Secrétaire Général du ministre de l’intérieur, de la Sécurité Publique et de l’Administration du Territoire, le commissaire général de police Ayouba Abdourahamane, a rencontré, ce jeudi 19 décembre 2024, les représentants des ONG étrangères qui interviennent au Niger.

Il s’agit de présenter aux autorités le bilan des interventions des ONG étrangères au Niger, selon lequel en 2023, plus de 157 Milliards ont été mobilisés et dépensés, 6 767 emplois permanents et 17 597 emplois temporaires ont été créés. »

En lançant les travaux de cette rencontre, le Secrétaire général du ministère de l’interieur, représentant le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de l’Administration du Territoire, le Général de Brigade Mohamed Toumba, à indiqué que »cette rencontre constitue un évènement important pour l’Etat et les ONG » car il s’agit, à travers cette initiative de »présenter le bilan annuel des activités menées par les organisations non gouvernementales qui interviennent dans plusieurs secteurs au Niger ».

L’objectif étant de faire le point des interventions des ONG étrangères, d’apprécier les résultats obtenus, d’échanger avec les ONG sur les conditions de mise en œuvre de leurs activités et de rappeler les orientions nationales en matière des interventions des ONG.

Selon le SG, le commissaire général de police, Ayouba Abdourahamane, les statistiques de l’année 2023 font état de trois cent trente- deux (332) ONG étrangères sur quatre mille cent vingt-deux (4122) qui exercent au Niger, soit 8,06%.

Ces ONG sont classées selon leur statut et mode de financement.

Ainsi, selon toujours, M. Ayouba Abdourahamane » on distingue des ONG qui opèrent dans des secteurs spécifiques tels que l’éducation, la santé, l’hydraulique, l’environnement et l’humanitaire, etc., avec un financement dédié à la mise en œuvre des projets et programmes particuliers autorisés par le Gouvernement; et celles qui reçoivent des financements directement des bailleurs de fonds sans contraintes spécifiques quant aux secteurs ou leurs zones d’intervention. «

Au même titre que les ONG nigériennes, le SG Ayouba Abdourahamane a fait savoir que les interventions des ONG étrangères sont encadrées par un ensemble de textes législatifs et réglementaires, ajoutant que le rôle joué par les ONG/AD est reconnu par les plus hautes autorités de notre pays avec à leur tête, Son Excellence, le Général de Brigade Abdourahmane Tiani, Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l’Etat, compte tenu de leur contribution dans la mise en œuvre des politiques publiques, des stratégies et programmes de développement.

A titre illustratif, le commissaire général de police Ayouba Abdourahamane a fait le point sur le bilan consolidé des interventions des ONG pour l’année 2023, selon qui » plus de 157 Milliards mobilisés et dépensés, 6 767 emplois permanents et 17 597 emplois temporaires créés. »

Ces interventions des ONG/AD ont concerné tous les domaines de développement à travers les huit (8) régions de notre pays.

En dépit des contributions combien importantes pour le développement socio-économique du pays, les services compétents de notre département ministériel ont relevé les insuffisances et manquements suivants dans la conduite des activités des ONG.

Parmi ces insuffisances et manquements, le SG AYOUBA ABDOURAHAMANE a cité entre autres le faible respect des textes, selon qui, en 2023, seules 97 ONG étrangères ont déposé leurs rapports d’activités sur les 319 éligibles, soit 30,40%; en 2023, seules 50 d’entre elles des 319 éligibles ont déposé leurs états financiers, soit 15,67%; l’acquisition des fonds par certaines ONG étrangères au mépris des règles de transparence et de collaboration avec les autorités compétentes nigériennes qui doivent prévaloir en la matière.

Il a par la suite rappelé le faible alignement des ONGs sur les priorités nationales et locales où très peu d’ONG étrangères inscrivent leurs activités dans les Plans de Développement Communaux (PDC) et le plan d’investissement annuel (PIA);

Aussi, a-t-il dit, le faible respect de la maitrise d’ouvrage des Administrateurs Délégués en matière de planification et gestion de développement; l’identification des prestataires et l’octroi de la plupart des marchés qui se font au mépris des textes en vigueur et enfin la faible implication des Autorités Administratives dans l’identification, la gestion et le suivi des investissements.

M. Ayouba Abdourahamane a remercié sincèrement toutes les ONG/AD qui se sont adaptées aux exigences du contexte de souveraineté nationale avant de les exhorter à continuer dans cet élan patriotique afin que les actions de ces organisations profitent véritablement à la population.